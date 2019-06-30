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Движение по проспектам Независимости, Машерова, Победителей будет ограничиваться вечером 1 июля
Источник материала: Интерфакс
1 июля с 17.00 будет органичиваться движение транспорта по маршруту движения военной техники во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню независимости, сообщили в Госавтоинспекции Минска.
"Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17:00 по маршруту: военный городок "Уручье" – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова. Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской. До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении ГАИ.
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1 июля с 17.00 будет органичиваться движение транспорта по маршруту движения военной техники во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню независимости,...
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