Движение по проспектам Независимости, Машерова, Победителей будет ограничиваться вечером 1 июля

Источник материала: Интерфакс

1 июля с 17.00 будет органичиваться движение транспорта по маршруту движения военной техники во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню независимости, сообщили в Госавтоинспекции Минска.

"Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17:00 по маршруту: военный городок "Уручье" – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова. Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской. До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении ГАИ.