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Куда недорого можно слетать белорусам на праздничных выходных

01.07.2019 10:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В этом году День Независимости нашей страны выпадает на среду, а это значит, что уже буквально послезавтра нас ждет выходной среди недели. Один день – это, конечно, маловато, но если к нему добавить несколько отгулов, то вполне получиться неплохой мини-отпуск. Эксперты Aviasales выяснили, куда можно недорого отправиться путешественникам в период с 3 по 7 июля.

По данным туристического поисковика, средняя стоимость авиапутешествия в ближайшие июльские выходные составляет Br703. Но есть направления, куда можно улететь дешевле.

Перелет из Минска в Москву в эти выходные обойдется вам в сумму от Br 172 в обе стороны.

Если уж заговорили о России, то слетать отдохнуть в Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Краснодар можно в среднем от Br 338.

Тем, кто хочет провести европейский мини-отпуск, вполне можно слетать  в Варшаву, Хельсинки, Таллин и Стокгольм. Билеты туда-обратно на этих направлениях стоят от Br400.

Если же доехать на поезде из Минска в Вильнюс за Br62 в обе стороны, то можно улететь из столицы Литвы в Берлин за Br375 и в Афины за Br273. Это ощутимо дешевле, чем лететь напрямую из Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году День Независимости нашей страны выпадает на среду, а это значит, что уже буквально послезавтра нас ждет выходной среди недели. Один день – это, конечно,...
 
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