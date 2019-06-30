|
Что меняется с 1 июля: пенсии военных, плата за воду, цены на связь
Источник материала: Интерфакс
В июле выросли военным пенсионерам перерасчитали пенсии, придут первые жировки с увеличившимися тарифами на горячую воду, подорожала сотовая связь.
Перерасчет пенсий военных пенсионеров
Военные пенсии с 1 июля выросли примерно на 5,5%, в соответствии с указом президента "О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан".
Напомним, в начале года выплаты военным пенсионерам также повысили, примерно на 6%.
Белорусы получат жировки с выросшими тарифами на горячую воду и отопление
Как ранее
Напомним, что в этом году уже повышались тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, на капитальный ремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома и размеры возмещения расходов на электроэнергию. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта и обращение с твердыми коммунальными отходами остались прежними.
Вступила в силу новая редакция закона о госзакупках
В Беларуси с 1 июля 2019 года вступает в силу новая редакция закона о госзакупках, которая, как сообщал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, направлена на повышение прозрачности госзакупок и перевод всех сделок в этой сфере в электронную форму.
В прежнем законе "были лазейки, например, была возможность подписания дополнительного соглашения и цена закупки могла меняться до 3 раз, поэтому мы пошли на такое ужесточение", отмечал замминистра. Подробно о том, как будет обеспечиваться прозрачность госзакупок - читайте
Вырастет стоимость сотовой связи
МТС повысил тарифы на основные услуги сотовой связи на 4,3%. "Изменение обусловлено развитием инфраструктуры для повышения качества услуг", - говорится в сообщении оператора.
"С новыми тарифами на услуги сотовой связи для
Также изменился ряд тарифов velcom | A1. В линейке "Привет" - "Привет. Звонки+ Интернет" и "Привет. Звонки", а также "Стартовый" и "Комфорт" (S, M, L, XL). Подробнее -
Подорожали многие марки сигарет
Подорожали сигареты под марками "Премьер", "Minsk", "NZ", "Queen", "Vogue, "Корона", "LD", "Monte Carlo", "Camel", "Davidoff". Актуальные цены можно изучить на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июле выросли военным пенсионерам перерасчитали пенсии, придут первые жировки с увеличившимися тарифами на горячую воду, подорожала сотовая связь. Перерасчет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)