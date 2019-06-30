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Что меняется с 1 июля: пенсии военных, плата за воду, цены на связь

01.07.2019 10:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В июле выросли военным пенсионерам перерасчитали пенсии, придут первые жировки с увеличившимися тарифами на горячую воду, подорожала сотовая связь.

Перерасчет пенсий военных пенсионеров

Военные пенсии с 1 июля выросли примерно на 5,5%, в соответствии с указом президента "О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан".

Напомним, в начале года выплаты военным пенсионерам также повысили, примерно на 6%.

Белорусы получат жировки с выросшими тарифами на горячую воду и отопление

Как ранее сообщалось, в июне повышение тарифа на теплоснабжение составило $1,1. Экономически обоснованный тариф остался прежним – Br88,99 за 1 Гкал. Субсидируемые тарифы на отопление и обогрев воды выросли с Br16,9259 до 18,4831 за 1 Гкал. 

Напомним, что в этом году уже повышались тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, на капитальный ремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома и размеры возмещения расходов на электроэнергию. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта и обращение с твердыми коммунальными отходами остались прежними.

Вступила в силу новая редакция закона о госзакупках

В Беларуси с 1 июля 2019 года вступает в силу новая редакция закона о госзакупках, которая, как сообщал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, направлена на повышение прозрачности госзакупок и перевод всех сделок в этой сфере в электронную форму.

В прежнем законе "были лазейки, например, была возможность подписания дополнительного соглашения и цена закупки могла меняться до 3 раз, поэтому мы пошли на такое ужесточение", отмечал замминистра. Подробно о том, как будет обеспечиваться прозрачность госзакупок - читайте по ссылке.

Вырастет стоимость сотовой связи

МТС повысил тарифы на основные услуги сотовой связи на 4,3%. "Изменение обусловлено развитием инфраструктуры для повышения качества услуг", - говорится в сообщении оператора.  

"С новыми тарифами на услуги сотовой связи для физических и юридических лиц, а также с тарифами в роуминге и тарифами на фиксированный интернет можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС, а также позвонив в Контактный центр по телефонам: (017) 237-98-98 или 0890", - добавили в компании.

Также изменился ряд тарифов velcom | A1. В линейке "Привет" - "Привет. Звонки+ Интернет" и "Привет. Звонки", а также "Стартовый" и "Комфорт" (S, M, L, XL). Подробнее - по ссылке.

Подорожали многие марки сигарет

Подорожали сигареты под марками "Премьер", "Minsk", "NZ", "Queen", "Vogue, "Корона", "LD", "Monte Carlo", "Camel", "Davidoff". Актуальные цены можно изучить на сайте министерства по налогам и сборам.

 
 
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В июле выросли военным пенсионерам перерасчитали пенсии, придут первые жировки с увеличившимися тарифами на горячую воду, подорожала сотовая связь. Перерасчет...
 
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