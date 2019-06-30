Физкультура после 40 способна сократить риск смерти почти вдвое

Источник материала: Интерфакс

К сожалению, многие люди после 40 считают, что физическая активность больше не для них. Бегать-прыгать – это удел молодых. Однако новая работа ученых из Кембриджа говорит о том, что как раз таки в пожилом возрасте просто необходимо заниматься физкультурой.

Исследование , в котором принимали участие почти 15 тыс. граждан Великобритании, показало, что у активных людей, которые к тому же эту самую активность еще и постепенно повышали, риск преждевременной смерти снижался почти вдвое.

Также ученые обнаружили, что у людей, которые в начале были не очень физически активны, но со временем начали все больше и больше заниматься, риск смерти начал снижаться, причем от сердечно-сосудистых заболеваний – на 29%, от рака – на 11%, от любых других причин – на 24%, (в сравнении с показателями малоподвижных людей). Для таких результатов необходимо заниматься физическими упражнениями ежедневно по 20 минут или пять раз в неделю по 30 минут.

Также исследование показало, что более лучших результатов можно добиться, если уделять физической активности от 42 минут ежедневно. В таком случае, риск ранней смерти снижается на 42%.

В ходе исследования физической активностью считались: работа, ходьба, катание на велосипеде и, конечно, занятия спортом.