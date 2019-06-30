ГАИ Минска обнародовала места установки мобильных датчиков контроля скорости в июле
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Источник материала:
Интерфакс
Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в июле. Места установки определяются на основании анализа аварийности, сообщили в ГАИ.
Дата
Время
Контролируемое направление
Скоростные ограничения
км/ч
с 01.07.19 по 31.07.19
(по нечетным числам)
07.00-20.00
Пр. Независимости, д. 156
80
с 02.07.19 по 30.07.19
(по четным числам)
07.00-20.00
Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской
80
с 01.07.19 по 31.07.19
(по нечетным числам)
07.00-20.00
Пр. Машерова, д.25
60
с 02.07.19 по 30.07.19
(по четным числам)
07.00-20.00
Пр. Пушкина, д.№55
60
с 01.07.19 по 31.07.19
(по нечетным числам)
07.00-20.00
Ул. Орловская, д.80
60
с 02.07.19 по 30.07.19
(по четным числам)
07.00-20.00
Ул. Кабушкина, д. №5
60
с 01.07.19 по 31.07.19
0.00-24.00
МКАД, км. 19 + 320, внутреннее кольцо
90
с 01.07.19 по 31.07.19
0.00-24.00
МКАД, км. 19 + 550, внешнее кольцо
90
с 01.07.19 по 31.07.19
20.00-2.00
Ул. Московская, д. 22
Ул. Кабушкина, д. 5
Ул. Казинца, д. 49
Пр. Машерова, д. 25
Ул. Орловская, д. 80
Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской
Ул.Кальварийская, д. 58 к.1
Пр. Пушкина, д. 55
Ул. Чкалова, д.1
Ул. Кальварийская, д. 25
Пр. Партизанский, д. 75
Ул. Притыцкого, д. 60, корп. 5
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Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в июле. Места...
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