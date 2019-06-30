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ГАИ Минска обнародовала места установки мобильных датчиков контроля скорости в июле

01.07.2019 09:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в июле. Места установки определяются на основании анализа аварийности, сообщили в ГАИ.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения

км/ч

с 01.07.19 по 31.07.19
(по нечетным числам)

07.00-20.00

Пр. Независимости, д. 156

 

80

с 02.07.19 по 30.07.19
(по четным числам)

07.00-20.00

Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

80

с 01.07.19 по 31.07.19
(по нечетным числам)

07.00-20.00

Пр. Машерова, д.25

60

с 02.07.19 по 30.07.19
 (по четным числам)

07.00-20.00

Пр. Пушкина, д.№55

 

60

с 01.07.19 по 31.07.19
(по нечетным числам)

07.00-20.00

Ул. Орловская, д.80

60

с 02.07.19 по 30.07.19
 (по четным числам)

07.00-20.00

Ул. Кабушкина, д. №5

 

60

с 01.07.19 по 31.07.19

0.00-24.00

МКАД, км. 19 + 320, внутреннее кольцо

90

с 01.07.19 по 31.07.19

0.00-24.00

МКАД, км. 19 + 550, внешнее кольцо

90

 

с 01.07.19 по 31.07.19

20.00-2.00

Ул. Московская, д. 22

Ул. Кабушкина, д. 5

Ул. Казинца, д. 49

Пр. Машерова, д. 25

Ул. Орловская, д. 80

Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

Ул.Кальварийская, д. 58 к.1

Пр. Пушкина, д. 55

Ул. Чкалова, д.1

Ул. Кальварийская, д. 25

Пр. Партизанский, д. 75

Ул. Притыцкого, д. 60, корп. 5

60

60

60

60

60

 

80

60

60

60

60

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в июле. Места...
 
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