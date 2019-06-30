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Во второй половине понедельника ожидаются грозы

01.07.2019 09:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На вторую половину понедельника, 1 июля, прогнозируются грозы.

Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +28..+34°C, по северо-западу +24..+27°C. В Минске во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40 %), гроза. Температура воздуха утром +18..+20°C, днем +28..+30°C, вечером +21..+23°C.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
Теги: Минск
 
 
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На вторую половину понедельника, 1 июля, прогнозируются грозы.
 
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