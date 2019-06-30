Беларусь оказалась белым пятном на мировой карте проституции

Источник материала: Ежедневник





Беларусь и страны Балтии не попали в исследование «Цена проституции во всем мире в 2019 году». Зато соседние Польша, Россия и Украина в нем есть.

По данным Havocscope, мировая индустрия проституции зарабатывает 186 млрд долларов в год. Но где заработки выше?

Портал pasionprepagos.com проанализировал тысячи профилей женщин-работниц секс-бизнеса на 200 веб-сайтах, охватывающих 55 стран, сообщает Thinktanks.by.

В результате на карты оказались нанесены цены, которые не были «стандартными», а являются приблизительным средним значением цен, опубликованным в 2019 году многими представительницами сферы эскорт-услуг в интернете.

При этом составители карт пояснили, что рассматривали не проституцию в целом, а изучали данные о независимых эскорт-услугах либо законно работающих фирмах. То есть на карты наносились не цены, которые предлагаются на улицах поздно вечером или в знаменитых кварталах красных фонарей. Авторы исследования признали, что опубликованные ими тарифы намного выше, чем можно найти в изучаемых странах.

Чтобы упростить визуализацию, все цены были конвертированы в доллары США и отражают только затраты на 1 час обслуживания без учета транспортных расходов или дополнительных услуг.





Согласно опубликованным картам, в соседствующей с Беларусью Польше час эскорт-услуг стоит 320 долларов, в России – 200 долларов, в Украине – 150 долларов.

Самое дорогое сопровождение в Европе – в Германии и Великобритании. Там секс-тарифы достигают 350 долларов. Самое дешевое времяпровождение с женщиной в Европе предлагается в Румынии, где час стоит 125 долларов.

Самые дешевые эскорт-услуги в мире, по данным составителей карт, можно найти в Колумбии. Там этот сервис стоит 50 долларов.