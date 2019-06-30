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Неофициально: глава «Белгоспищепрома» покинет свой пост
01.07.2019 11:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belarusiya.com
Председатель «Белгоспищепрома» Александр Забелло продолжит карьеру на дипломатической службе, сообщают источники.
Перестановки в «Белгоспищепроме» с назначением заместителем председателя госконцерна «Белгоспищепром» Ии Малкиной не закончились, пишет
Председатель «Белгоспищепрома» Александр Забелло продолжит карьеру на дипломатической службе. «Забелло едет послом в Казахстан. На него уже получен агреман», — рассказал один из собеседников портала.
Нынешний посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов занимает этот пост с сентября 2013 года.
Забелло возглавил концерн «Белгоспищепром» в 2012 году. Концерн объединяет предприятия ключевых отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности: алкогольной, табачной, сахарной, кондитерской, масложировой. Из последних громких инициатив концерна стала попытка переформатировать алкогольный рынок страны, усилив монополию государства. Новые инициативы по развитию алкогольной отрасли, включающие наделение концерна «Белгоспищепром» широкими полномочиями по регулированию рынка алкоголя, в итоге не прошли.
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Председатель «Белгоспищепрома» Александр Забелло продолжит карьеру на дипломатической службе, сообщают источники.
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