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Скардино: Лукашенко просил меня и Домрачеву вернуться

01.07.2019 11:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка и обладательница малого хрустального глобуса по биатлону Надежда Скардино сказала в интервью «Матч-ТВ», что Александр Лукашенко просил ее и Дарью Домрачеву возобновить карьеру.


Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Reuters

— Часто с Дарьей Домрачевой общаетесь?

— Если учитывать, что у Даши семья и она занята, а я постоянно езжу в разные страны, то часто.

— Не обсуждали с ней тему возвращения в спорт?

— Мы разговаривали про разные спортивные моменты, но не обсуждали возобновление карьеры, потому что каждый из нас принял осознанное решение.

— У вас за этот год мыслей таких не возникало?

— Не было. В данный момент у меня еще есть какие-то планы, которые несовместимы со спортом. Я как спортсмен полностью реализовалась, добилась того, чего хотела. Главная цель всегда — Олимпиада. Это нужно было бы еще четыре года работать. В моем возрасте уже сложно настроится на такой срок. Не было в тот момент мотивации, чтобы продолжать. Без мотивации спорт — ничто.

— Правда, что вас с Домрачевой просил вернуться Александр Лукашенко?

— Да, было. Это произошло на встрече. Второй раз — на соревнованиях по биатлону в городе. Тогда он об этом снова говорил. Мы ему объяснили причины, по которым закончили. Они были довольно веские.

— Он сказал, что просил вас вернуться, потому выступление сборной Беларуси — позор. Вы так не считаете?

— Когда мы приехали после Олимпиады, он говорил, что должны поддержать команду. Всем было понятно, что будет сложновато, когда уходят первый и второй номера в команде. У каждой команды есть взлеты и падения. Обычно это происходит после Олимпиады, потому что многие заканчивают. Поэтому нужно немножко подождать. Ира Кривко очень хорошо себя показывала. Думаю, девочкам есть за кем тянуться, с кого брать пример. Важно, чтобы в команде был сильный лидер. Ира в данный момент таковым является. Я считаю, что в этом году девчонки проявили себя достойно. Они еще могут себя показать. У них есть три года до Олимпиады.

 
 
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Олимпийская чемпионка и обладательница малого хрустального глобуса по биатлону Надежда Скардино сказала в интервью «Матч-ТВ», что Александр Лукашенко просил ее и...
 
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