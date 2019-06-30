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Подарить? Оставить? На вопросы читателей «АиФ» отвечают нотариусы

01.07.2019 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Подарить? Оставить? На вопросы читателей «АиФ» отвечают нотариусы
shutterstock.com
  • Я ухаживаю за престарелым человеком. Убираю, стираю, покупаю лекарства и еду. Он хочет оформить на меня завещание на квартиру, но у него есть наследники первой очереди. К тому же мне сказали, что завещание можно опротестовать. Что еще можно сделать в данном случае и как прописать тот факт, что я действительно ухаживаю за этим человеком? Маргарита Н., Витебск

- В данном случае человек, за которым вы ухаживаете, и вы можете заключить между собой договор пожизненного содержание с иждивением, - объясняет нотариус Витебского нотариального округа Татьяна БОГДАНОВИЧ. - В документе будут оговорены все условия ухода и содержания. Взамен вы еще при жизни гражданина, за которым ухаживаете, станете собственником квартиры.

 

  • Мы с супругом на двоих приватизировали квартиру в 2013 году. Договор составлен на мое имя. У нас есть две дочери. Как будет делиться квартира в случае моей смерти?  Л. Перова, Орша

- Не ознакомившись с документами, можно сказать только об общем порядке наследования. Ваша 1/2 доли в праве на квартиру делится между супругом и детьми поровну - по 1/3 доли каждому, то есть по 1/6 доли всей квартиры. Итого у супруга - 2/3 доли в праве общей собственности на квартиру, а у детей - по 1/6 доли, - говорит нотариус Витебского нотариального округа Майя ГРЕНЬ.

 

  • Может ли оформить доверенность человек, который почти не слышит? И. Брагин, Браслав

- Если человек почти не слышит, но он грамотен, нотариус может выяснить его волю и разъяснить последствия сделки путем изложения вопросов и ответов в письменном виде, - говорит нотариус Витебского нотариального округа Мария КРУГЛОВА. - Если же человек неграмотен, текст доверенности должен быть ему переведен лицом, владеющим техникой сурдоперевода и подтвердившим свою квалификацию.

Если глухой человек неграмотен и не знает языка жестов, нотариус будет вынужден отказать ему в совершении нотариального действия. В такой ситуации можно посоветовать решить вопрос с установлением над гражданином опеки.

Подарить? Оставить? На вопросы читателей «АиФ» отвечают нотариусы
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Доли в квартире

  • Я и экс-супруг хотим определить свои доли в квартире, которую купили во время брака. Недвижимость зарегистрирована на имя бывшего мужа. Можно ли это сделать? Как? О. Васнецова, Минск

Для этого нужно обратиться к нотариусу с письменным заявлением. Тот выдаст свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака.

- Причём такое свидетельство может быть выдано как бывшим супругам после расторжения брака (неважно, сколько времени прошло с тех пор), так и супругам в период брака, - рассказал «АиФ» нотариус Минского городского нотариального округа Сергей СЕРАФИМОВИЧ.

Свидетельство в отношении недвижимого имущества выдается по месту нахождения жилья. Нотариус проверяет пребывание имущества в совместной собственности супругов и факт покупки в период брака. Копии соответствующих подтверждающих документов остаются в делах нотариуса.

 

  • Я супруга умершего и его единственная наследница. Должна ли я выделять свою супружескую долю в нашей совместной собственности или нотариус может выдать свидетельство о праве на наследство на все имущество? А. Кузнецова, Молодечно

- Необходимо определить ваши доли, так как в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, а значит, нельзя наследовать то, что не принадлежит умершему, - говорит Сергей Серафимович. - В такой ситуации нотариус по месту открытия наследства выдает на имя пережившего или умершего супруга свидетельство о праве собственности, а затем на долю, принадлежавшую наследодателю, - свидетельство о праве на наследство принявшим наследство наследникам.

 

  • Я планирую подарить своей дочери квартиру. Но у меня условие - жильё она получит только после моей смерти. Как составить такой договор дарения? Н. М., Витебск

К сожалению, белорусское законодательство не позволяет заключать договоры с «отложенным дарением». Если вы дарите жилье, вы автоматически перестаёте быть его собственником, и дальнейшая судьба квартиры становится заботой другого человека.

- В вашем случае, если вы хотите оставаться собственником своего имущества, лучше составить завещание на случай смерти, - резюмирует Татьяна Богданович.

По словам эксперта, многие люди, составляющие завещания, беспокоятся, как бы документ впоследствии не оспорили.

- Если есть опасения, можно получить в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области заключение о своей возможности совершать сделки. Приобщите документ к экземпляру завещания.

Подарить? Оставить? На вопросы читателей «АиФ» отвечают нотариусы
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Дом в подарок

  • Я хотела бы подарить своему внуку дом, который находится в Гродно, но сама я живу в Могилёве. Приехать в Гродно мне очень сложно. Как быть в такой ситуации? В. Иванчук, Могилёв

По словам нотариуса Гродненского нотариального округа Юлии НААМ, можно обратиться к любому нотариусу в вашем городе. Он оформит доверенность на дарение внуку жилого дома и соберёт все документы, необходимые для удостоверения договора дарения.

- В последующем доверенное лицо вместе с вашим внуком смогут обратиться к нотариусу в Гродно для оформления договора дарения.

 

  • Бабушка завещала мне гараж. А теперь она вдруг решила подарить его моему брату. Должна ли она спросить моего согласия на дарение? И. П., Минск

Ваше согласие в данном случае не требуется, поскольку завещание - это волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти.

- Пока человек жив, он имеет полное право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, - говорит Юлия Наам.

 

  • Я живу в Минске, хочу подарить дачу дочери, квартиру - внуку. Оба объекта недвижимости находятся в разных регионах. В какую нотариальную контору мне надо обращаться? С. Игнатюк, Минск

- Договор дарения дачи, т. е. земельного участка и садового домика, - это вид отчуждения недвижимого имущества. Удостоверение договоров отчуждения недвижимого имущества производится нотариусом нотариального округа, в пределах которого расположено недвижимое имущество, - комментирует нотариус Минского городского нотариального округа Мария ЧИРВИНСКАЯ. -Например, если дача расположена в Дзержинском районе Минской области, то договор дарения нужно заключать в нотариальной конторе Дзержинского района.

При этом, по словам эксперта, место, где проживает собственник дачи, значения не имеет.

- По вопросу составления завещания вы можете обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро страны независимо от вашего места жительства и места нахождения квартиры.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Как сделать так, чтобы завещание не опротестовали? Может ли оформить доверенность человек, который не слышит?
 
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