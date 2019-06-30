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В Столинском районе Hyundai сбил пешехода. Мужчина в реанимации
Источник материала: Tut.by
Пешеход попал под колеса автомобиля в агрогородке Ольшаны Столинского района. Об этом
Происшествие случилось вечером 30 июня. По предварительной информации, 20-летний водитель Hyundai двигался по улице Школьной и напротив дома № 76 совершил наезд на 42-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть в непосредственной близости от автомобиля.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Происшествие случилось вечером 30 июня на улице Школьной агрогородка Ольшаны.
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