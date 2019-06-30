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В Столинском районе Hyundai сбил пешехода. Мужчина в реанимации

01.07.2019 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса автомобиля в агрогородке Ольшаны Столинского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Происшествие случилось вечером 30 июня. По предварительной информации, 20-летний водитель Hyundai двигался по улице Школьной и напротив дома № 76 совершил наезд на 42-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть в непосредственной близости от автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
 
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Происшествие случилось вечером 30 июня на улице Школьной агрогородка Ольшаны.
 
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