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Продали с первого раза. Здание лицея в Бобруйске подорожало в 155 раз от начальной цены
Источник материала: Tut.by
Выставленное на торги
На лот претендовали три участника — два юридических лица и один индивидуальный предприниматель. За время торгов сделано 1030 ставок. В результате торгов стартовая цена объекта недвижимости выросла с 331,5 рублей до 51 520,25 рублей. Победу в «сражении» за имущественный комплекс общей площадью 6234 кв. м и право аренды земельного участка площадью 1,294 га одержало частное производственно-строительное унитарное предприятие.
Напомним, что никаких ограничений по использованию здания лицея не предусмотрено. Единственное условие — вовлечение объекта имущества в хозяйственный оборот в установленные администрацией города сроки.
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Начальная стоимость лота - 331 рубль. За лицей боролись три покупателя.
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