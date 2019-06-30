Продали с первого раза. Здание лицея в Бобруйске подорожало в 155 раз от начальной цены

Источник материала: Tut.by

Выставленное на торги здание лицея в Бобруйске подорожало в 155 раз, рассказали в компании-организаторе аукциона «БУТБ-Имущество».



Фото: «БУТБ-Имущество»

На лот претендовали три участника — два юридических лица и один индивидуальный предприниматель. За время торгов сделано 1030 ставок. В результате торгов стартовая цена объекта недвижимости выросла с 331,5 рублей до 51 520,25 рублей. Победу в «сражении» за имущественный комплекс общей площадью 6234 кв. м и право аренды земельного участка площадью 1,294 га одержало частное производственно-строительное унитарное предприятие.

Напомним, что никаких ограничений по использованию здания лицея не предусмотрено. Единственное условие — вовлечение объекта имущества в хозяйственный оборот в установленные администрацией города сроки.