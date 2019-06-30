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Можно ли пить воду перед сдачей анализа крови

01.07.2019 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Взятие крови на анализ обычно проводится утром натощак, и часто врачи предупреждают, что последний прием пищи должен быть не позже, чем за восемь часов до исследования. Также под запретом чай и кофе. Но распространяется ли это правило на обычную питьевую воду? На этот вопрос «АиФ» ответила терапевт, семейный доктор-ординатор Виталина Березовская.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Может ли выпитая перед сдачей анализа крови вода дать погрешность в результатах?

Может, особенно это касается биохимических анализов крови, а также тестов на определение уровня холестерина и гормонов, рассказала врач. Несмотря на то что перед некоторыми исследованиями крови можно утолить жажду, больше стакана воды пить не рекомендуется в любом случае. «Кровь может стать более жидкой, и показатели могут оказаться неверными», — отметила Березовская.

Сколько воды можно пить перед разными анализами крови?

Наименее строгие правила при подготовке к общему анализу крови. По словам терапевта, в данном случае вода не должна отразиться на результатах. При сдаче крови на глюкозу не позже, чем за один час до анализа, разрешается выпить нескольких глотков воды. Более серьезная подготовка необходима для биохимических анализов крови и липидограммы (анализа на липидный профиль). В этих случаях желательно не пить воду за 12 часов до исследования, в крайнем случае допускается сделать не более одного глотка.

Когда заканчивать пить воду перед анализом крови?

Если подготовка к исследованию крови не предполагает обязательного отказа от жидкостей, то прекратить прием воды желательно за один час до исследования. «Важно ориентироваться на собственные ощущения. Если есть жажда, не нужно мучиться, можно сделать несколько глотков воды, это сильно не повлияет на результаты анализов. А вот стресс, который организм испытывает при жажде, может дать искажения», — добавила Виталина Березовская.

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Взятие крови на анализ обычно проводится утром натощак.
 
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