В Кобрине неосторожность при курении привела к пожару в жилом доме

Источник материала: Кобринский вестник

30 июня 2019 года в 21-49 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гоголя в Кобрине. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горела деревянная веранда, пристроенная к одноэтажному двухквартирному дому.

До приезда спасателей местным населением была спасена хозяйка квартиры. С предварительным диагнозом «ожоги 1-2 степени» она была госпитализирована в районную больницу. Со слов свидетелей происшествия, внутри оставался еще один человек.

Звеном газодымозащитной службы МЧС в комнате на кровати был обнаружен сожитель хозяйки. Его вынесли на свежий воздух и передали бригаде медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован с ожогами 1-2 степени.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены кровля, внутренняя отделка, имущество на веранде, внутренняя отделка и имущество в горящей квартире. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении пострадавших.

















По информации сайта https://mchs.gov.by/glavnoe/266258/