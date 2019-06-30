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В Кобрине неосторожность при курении привела к пожару в жилом доме

01.07.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

30 июня 2019 года в 21-49 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гоголя в Кобрине. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горела деревянная веранда, пристроенная к одноэтажному двухквартирному дому.

До приезда спасателей местным населением была спасена хозяйка квартиры. С предварительным диагнозом «ожоги 1-2 степени» она была госпитализирована в районную больницу. Со слов свидетелей происшествия, внутри оставался еще один человек.

Звеном газодымозащитной службы МЧС в комнате на кровати был обнаружен сожитель хозяйки. Его вынесли на свежий воздух и передали бригаде медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован с ожогами 1-2 степени.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены кровля, внутренняя отделка, имущество на веранде, внутренняя отделка и имущество в горящей квартире. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении пострадавших.

В Кобрине неосторожность при курении привела к пожару в жилом доме


В Кобрине неосторожность при курении привела к пожару в жилом доме


В Кобрине неосторожность при курении привела к пожару в жилом доме

По информации сайта https://mchs.gov.by/glavnoe/266258/

 
 
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В Кобрине неосторожность при курении привела к пожару в жилом доме
 
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