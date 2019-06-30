Что о нас читают в мире? Беларусь в книгах зарубежных писателей

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь всё чаще упоминается в произведениях массовой культуры: в одном только 2019 году вышли американский боевик «Джон Уик-3», где главный герой оказался белорусом, и американо-британский сериал «Чернобыль», рассказывающий о трагедии в СССР в 1986 году. А что пишут о нашей стране в своих книгах зарубежные авторы? «АиФ» подобрал несколько произведений, которые позволят взглянуть на Беларусь глазами иностранца.

Диана Акерман

Книга «Жена смотрителя зоопарка» основана на реальных событиях - это история супругов Жабинских, владельцев Варшавского зоопарка, которые во время Второй мировой войны укрывали евреев от нацистов. Ян и Антонина Жабинские спасли около трехсот человеческих жизней и, помимо этого, ухаживали за животными. На попечении семьи были две рыси, прибывшие из Беловежской пущи. Так как писательница Диана Акерман работала с мемуарами самой жены смотрителя зоопарка и различными источниками, из книги можно почерпнуть несколько интересных фактов как о нацистском режиме, так и о знаменитом польско-белорусском парке.

«Беловежская пуща раскинулась на границе между современной Беларусью и Польшей и объединяла эти государства на уровне мифологии и оленьих рогов, традиционно являя собой знаменитые охотничьи угодья королей и царей (у которых были здесь нарядные охотничьи домики); во времена Антонины пуща находилась под пристальным вниманием ученых, политиков и браконьеров. Самое крупное сухопутное животное Европы, европейский (или лесной) зубр, обитало под охраной в этих лесах; и сокращение поголовья зубров помогло оживить программу их сохранения в Польше. <...>

Помимо туров, здесь также пасутся тарпаны и зубры, бродят по старательно охраняемому природному заповеднику на польско-белорусской границе, излюбленному лесу королей с 1400-х годов, царству магии и монстров, породившему многие сказки и мифы Европы. Король Казимир Четвертый был настолько заворожен этим местом, что провел тут семь лет (1485-1492), поселившись в простой хижине и управляя государственными делами из своего лесного дома».

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Ева Суссе

У шведской писательницы Евы Суссе есть целая серия детских книг о приключениях Снежного человека. А после того как автор побывала в Беларуси, ей захотелось перенести книжного героя в нашу столицу. Снежный человек увидел реку Свислочь, погулял по проспекту Независимости и отведал черничного киселя в парке Горького. Книга «Снежны чалавек у Мiнску» вышла на белорусском языке с иллюстрациями белорусской художницы Екатерины Дубовик.

«Снежны чалавек не разумеў, якія ў горадзе парадкі, і пайшоў пасярод дарогі. Машыны і аўтобусы мусілі прыціскацца да ходнікаў, бо кіроўцы не наважваліся папрасіць Снежнага чалавека пасунуцца. Нарэшце аднаму міліцыянту гэта надакучыла:

- СПЫНІЦЬ РУХ! - загадаў міліцыянт і стаў перад Снежным чалавекам. - Нельга ісці пасярэдзіне дарогі, няўжо не зразумела? Можна ж трапіць пад машыну, і будзе аварыя.

Снежны чалавек заўважыў, што гэта была жанчына. Яго мама знікла ў завею, калі Снежны чалавек быў яшчэ немаўлём, і з таго часу яны жылі з дзядулем, савой і казой. Каза была, вядома, дзяўчынка, але гэта ж не тое самае, што чалавек. Пах і голас міліцыянткі спадабаліся Снежнаму чалавеку.

- ЕЦІН ПЛЕЦІН ПЛАК, - сказаў ён і паглядзеў на яе з вялікім здзіўленнем.

- Гаварыце, калі ласка, па-беларуску, - сказала міліцыянтка строга. - Інакш я вас не зразумею».

Артур Конан Дойл

Книжный герой Этьен Жерар не так популярен среди читателей, как Шерлок Холмс, зато путешественник из него отменный. Он даже до Беларуси добрался, чему посвящен отдельный рассказ «Подвиги и приключения бригадира Жерара. Как бригадир побывал в Минске». Жерар, будучи бравым кавалерийским офицером наполеоновской армии, отправился в минскую ратушу за провиантом для солдат, прибыл в Минск и... попал в передрягу.

Кстати, сам Конан Дойл в Минске никогда не был, а все материалы о городе взял из исторических очерков.

«Если только это в человеческих силах, зерно из Минска будет доставлено. <...>

Я остановил своих гусар и улан на опушке и стал осматривать местность. Неподалеку стоял какой-то домик. В нескольких милях за ним была деревня. А вдали, на горизонте, виднелся большой город, над которым во множестве сверкали купола церквей. Видимо, это и был Минск».

Дина Рубина

Роман «Синдикат» отчасти автобиографичен. В нем рассказывается о деятельности агентства, занимающегося отправкой евреев на историческую родину. А Дина Рубина - русская писательница с еврейскими корнями - как раз работала в подобной организации и даже назвала своим именем главную героиню. В книге эпизодическим местом действия была и наша страна: Дина Ильинична с юмором рассказала, как пересекала белорусскую границу без визы, упомянула рубли-«зайчики» и привела пару фраз на белорусском языке.

«Словом, ночью, часа в два, - я в поездах сплю как младенец, - шебуршит ключ в двери, она приоткрывается на щелку, и взбешенная проводница взвывает, как полуночная ведьма: «Документы приготовить!!!» Я вскакиваю, открываю - ко мне вламываются трое белорусских пограничников...

У меня нет сомнений, что их специально наводят проводники на те купе, в которых едут иностранцы, да еще в одиночку. Так что я подобралась.

К счастью, я искренне полагала, что виза мне не нужна, поэтому была подтянута, азартна и зла, как черт. Если б знала, что виза-таки нужна, я бы, наверное, померла от страха.

Так вот, они вламываются и минуты три листают так и сяк мой справа-налево паспорт...

- У вас же визы нет!

- Да и фиг с ней, ребята! - говорю приветливо я, безумная матрона. - Еду я в Калининград. Святую землю Беларуси не оскверню».

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Стивен Кинг

Главный герой книги «11/22/63» - учитель английского языка Джейк Эппинг, которому выпал невероятный шанс вернуться в прошлое. И не просто так, а для того чтобы убить Ли Харви Освальда и предотвратить гибель Джона Кеннеди. Белорусского читателя привлечет не только захватывающий сюжет, но и упоминания Минска. Убийца американского президента какое-то время жил в столице и познакомился там со своей будущей женой Мариной.

Забавный факт: в романе встречается слово «pokhoda» - так Стивен Кинг обозначил русское слово «иди». Возможно, писатель перепутал его со словом «поход».

«И действительно, в Далласе я лишь отбывал время. Ли все еще находился в Минске, вскорости собирался жениться на Марине Прусаковой, девушке в красном платье и белых туфлях. <...>

Марина ждала его дальше, футах в двадцати, укачивала девочку, чтобы та успокоилась и уснула. День выдался чертовски жарким, но Марина повязала голову платком, как делали в те годы многие европейские женщины. Он подошел к ней, схватил за локоть - как коп, а не муж - и говорит: «Pokhoda! Pokhoda!» Иди, иди».