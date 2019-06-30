Сегодня - генеральная репетиция парада. Где именно перекроют дороги и как пойдет транспорт

Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня пройдет генеральная репетиция парада. В связи с этим вечером будет большое перекрытие дорог, а общественный транспорт пойдет по-другому.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Движение ограничат с 19.00 на участке проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Здесь будут репетировать праздничный концерт «Наши песни — наша жизнь», который состоится 3 июля у обелиска «Минск — город-герой».

Но основные перекрытия связаны с генеральной репетицией парада. Министерство обороны сообщает , что пешая колонна начнет движение 1 июля в 17.00.

Маршрут: военный городок «Уручье» — улица Рогачевская — проспект Независимости — МКАД — проспект Победителей — улица Саперов — улица Тимирязева — проспект Машерова. Техника будет размещаться на улицах Гвардейская, Тарханова, Игнатенко, Грибоедова. Министерство обороны отмечает, что на этих улицах не следует оставлять личный транспорт. Начало тренировки в 21.00.

Механизированная колонна начнет движение в 17.00 из парков для формирования колонны на улице Стариновская до проспекта Независимости. В 18.00 начало движения по маршруту: улица Стариновская — проспект Независимости — проспект Машерова (мост через реку Свислочь).

В среду 3 июля механизированная колонна начнет движение из парков на улице Стариновская в 15.00. Пешая колонна с участниками парада в праздничный день начнет движение в 17.00.

Вот схема движения колонны на генеральной репетиции:

Как пойдет общественный транспорт?

Как изменится движение городских и пригородных маршрутов сегодня вечером, сообщает «Минсктранс».

С 17.00 до 18.00

Автобусы:

— № 31, 242, 306 со стороны улицы Основателей по улицам Стариновской, Франциска Скорины до диспетчерской станции «Уручье-2»; со стороны диспетчерской станции «Уручье-2» по улице Руссиянова, проспекту Независимости, местному проезду, улицам Героев 120-й дивизии, Основателей;

— № 63, 63Д со стороны диспетчерской станции «Уручье-2» по улице Руссиянова, проспекту Независимости, местному проезду, улице Героев 120-й дивизии до улицы Рогачевская;

— № 80 от станции метро «Уручье» до улицы Рогачевская по проспекту Независимости, местному проезду, улице Героев 120-й дивизии в прямом направлении; по улице Рогачевская, проспекту Независимости — обратно;

— № 86, 155 от проспекта Независимости по улицам Руссиянова, Франциска Скорины, улице Стариновской до улицы Основателей в обоих направлениях;

— № 99 от станции метро «Уручье» до Военной Академии по проспекту Независимости, местному проезду, улицам Героев 120-й дивизии, Рогачевская, проспекту Независимости в прямом направлении; по проспекту Независимости — обратно;

— № 153Д от станции метро «Уручье» по проспекту Независимости, местному проезду, улице Героев 120-й дивизии до Рогачевской.

— № 139 от проспекта Независимости по улицам Руссиянова, Франциска Скорины, Стариновской до улицы Почтовой в обоих направлениях.

С 18.00 до 19.30

Троллейбусы:

— № 29 от улицы Кузьмы Чорного по улицам Сурганова, Орловская, Карастояновой до диспетчерской станции «Карастояновой» в обоих направлениях;

— № 33, 34, 92 от улицы Запорожской по Филимонова, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного до улицы Сурганова в обоих направлениях;

— № 35, 41, 42 от улицы Запорожской по улицам Филимонова, Кедышко до Толбухина в обоих направлениях;

— № 37 от диспетчерской станции «Уручье-4» по улицам Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного, Сурганова, Орловская, Карастояновой до диспетчерской станции «Карастояновой» в обоих направлениях;

— № 46, 53 со стороны диспетчерской станции «Зеленый луг-7» сокращаются до площади Бангалор;

— № 12, 40, 53 от проспекта Дзержинского сокращаются до улицы Бобруйской;

— № 55 со стороны диспетчерской станции «Кунцевщина» по улицам Сурганова, Кузьмы Чорного до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 61 от диспетчерской станции «Уручье-2» по улицам Руссиянова, Шафарнянская, Гинтовта, Всехсвятская, Калиновского, Кнорина до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 62 от диспетчерской станции «Уручье-2» по улицам Руссиянова, Шафарнянская, Гинтовта, обратно — без изменений.

Автобусы:

— № 13, 35 со стороны диспетчерской станции «Зеленый Луг-6» от улицы Славинского по улицам Кедышко до Толбухина в обоих направлениях;

— № 15 со стороны улицы Фогеля по проспекту Независимости, улицам Шафарнянская, Гинтовта, Всехсвятская до Калиновского;

— № 25 от улицы Франциска Скорины по Филимонова, Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного, Сурганова, Куйбышева до Веры Хоружей в обоих направлениях;

— № 27 от улицы Филимонова по Кедышко, Калиновского, Всехсвятская, Гинтовта, Шафарнянская до Руссиянова с остановкой «Восток-2» в обоих направлениях;

— № 242, 306, 399 со стороны улицы Основателей по Стариновской, Франциска Скорины до диспетчерской станции «Уручье-2»;

— № 34, 95, 165 со стороны улицы Славинского по Кедышко, Филимонова до Франциска Скорины в обоих направлениях;

— № 64 от улицы Франциска Скорины по Филимонова, Кедышко, Славинского до диспетчерской станции «Славинского» в обоих направлениях;

— № 77 со стороны улицы Руссиянова по улицам Шафарнянской, Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко, Филимонова до улицы Франциска Скорины в прямом направлении; со стороны улицы Огинского по Франциска Скорины, Академика Купревича до диспетчерской станции «Уручье-2» — обратно ;

— № 80 от улицы Волгоградская по улицам Кедышко, Калиновского, Всехсвятская, Городецкая, Шафарнянская, Руссиянова, Франциска Скорины, Стариновская до Почтовой в обоих направлениях;

— № 86, 155 со стороны проспекта Независимости по улицам Руссиянова, Франциска Скорины, Стариновская до улицы Основателей в прямом направлении; со стороны улицы Основателей по улицам Стариновская, Франциска Скорины, Руссиянова, Шафарнянская, Гинтовта — обратно;

— № 91 от диспетчерской станции «Калиновского» по улицам Кедышко, Толбухина, Кузьмы Чорного до улицы Калинина в обоих направлениях;

— № 113С от диспетчерской станции «Уручье-4» по улицам Гинтовта, Всехсвятской, Калиновского, Кедышко до Волгоградской с остановками «Гинтовта», «Бизнес-центр», «Восток-2», «Кедышко» в обоих направлениях; а также «Короленко» в направлении Кедышко;

— № 115Э со стороны Логойского тракта до улицы Толбухина с разворотом по улице Волгоградская, Кнорина, Толбухина, Кедышко, Волгоградская и остановками «Толбухина», «Кедышко».

— № 139 от улицы Калиновского по улицам Всехсвятская, Городецкая, Шафарнянская, Руссиянова, Франциска Скорины, Стариновская до улицы Почтовой в обоих направлениях;

— № 145С от улицы Франциска Скорины по Филимонова, Кедышко до улицы Волгоградская в обоих направлениях;

— № 921 от улицы Седых по Кедышко до улицы Толбухина в обоих направлениях;

— № 20С, 59 со стороны улицы Столетова сокращаются до разворотного кольца «Академическая»;

— № 37 со стороны диспетчерской станции «Карбышева» по улицам Волгоградская, Кедышко, до улицы Толбухина в обоих направлениях; со стороны улицы Платонова — сокращается до разворотного кольца «Академическая»;

— № 100 со стороны улицы Чкалова сокращается до площади Победы (по маршруту № 111);

— № 18, 26 со стороны диспетчерской станции «Восточная» сокращаются до площади Победы;

— № 19 со стороны Слепянки сокращается до разворотного кольца «Змитрока Бядули»;

Трамваи:

— № 1, 4 со стороны площади Мясникова сокращаются до разворотного кольца «Змитрока Бядули».

— № 3, 6 со стороны диспетчерской станции «Серебрянка» сокращаются до разворотного кольца «Змитрока Бядули»;

Пригородные автобусы: исключается выезд на проспект Независимости автобусов пригородных маршрутов Логойского направления, их движение организуют в направлении диспетчерской станции «Славинского» по улицам Карбышева, Седых, Кедышко, Славинского с остановкой «Восток-2».

С 19.30 до 23.00

Троллейбусные маршруты:

— № 37 от улицы Кузьмы Чорного до улицы Немига по Сурганова, Куйбышева, Янки Купалы в обоих направлениях;

— № 46, 53 от площади Бангалор до улицы Немига по улицам Сурганова, Куйбышева, Янки Купалы в прямом направлении, Янки Купалы, Куйбышева, Веры Хоружей, улице Максима Богдановича — обратно;

Автобусные маршруты:

— № 29 от улицы Кропоткина до проспекта Пушкина по улице Веры Хоружей, Старовиленскому тракту, улице Нововиленской, Орловской в обоих направлениях;

— № 44, 136 от улицы Куйбышева до проспекта Победителей по улице Веры Хоружей, Старовиленскому тракту, улице Нововиленской, Орловской в обоих направлениях;

— № 91 от улицы Куйбышева до проспекта Победителей по улице Янки Купалы, Немига обоих направлениях, с 20.50 от улицы Янки Купалы по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Ольшевского, проспекту Пушкина, улице Орловская, проспекту Победителей в обоих направлениях с остановками «станция метро „Немига“», «Романовская Слобода», «станция метро „Фрунзенская“», «2-е кольцо»;

— № 18, 26 от улицы Червякова по Веры Хоружей, Куйбышева, Киселева, Захарова в обоих направлениях;

— № 38 от бульвара Шевченко до улицы Немига по Веры Хоружей, Куйбышева, улице Янки Купалы в обоих направлениях;

Трамвайные маршруты:

— № 3 со стороны диспетчерской станции «Серебрянка» сокращается до разворотного кольца «Змитрока Бядули»;

— № 4 со стороны площади Мясникова сокращается до разворотного кольца «Змитрока Бядули»;

— № 5 со стороны диспетчерской станции «Зеленый Луг» сокращается до разворотного кольца «Змитрока Бядули».

С 20.50 до 21.40 и после 23.00

Автобусные маршруты:

— № 1, 119С от проспекта Победителей по улице Орловская, проспекту Пушкина, улицам Ольшевского, Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал до проспекта Независимости в обоих направлениях с остановкой «2-е кольцо», «станция метро „Фрунзенская“», «Романовская Слобода», «Городской Вал»;

— № 69 от проспекта Пушкина по улицам Ольшевского, Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал до проспекта Независимости в обоих направлениях с остановкой «ст.м. Фрунзенская», «Романовская Слобода», «Городской Вал»;

— № 73 от улицы Тимирязева по проспекту Пушкина, улицам Ольшевского, Кальварийская, Романовская Слобода до улицы Немига в обоих направлениях с остановкой «2-е кольцо», «станция метро „Фрунзенская“», «Романовская Слобода»;

— № 163 от улицы Притыцкого по Кальварийской, Романовская Слобода до улицы Немига в обоих направлениях;

Троллейбусные маршруты:

— № 39, 77 со стороны проспекта Пушкина сокращаются до остановки «2-е кольцо» с разворотом на транспортной развязке проспекта Победителей и улицы Орловская.

При выполнении рейсов с конечных пунктов «Национальный аэропорт «Минск» и «Автовокзал «Центральный»» с 17.00 до 19.00 и с 22.00 до 4.00 2 июля 2019 движение автобусов № 300Э организуется через «Могилевскую» с остановкой у этой станции метро.