Проведены проверки и мониторинги субъектов хозяйствования

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведена выборочная проверка и мониторинги субъектов хозяйствования.

Выборочная проверка проведена на следующих объектах:

— ОАО «Будча» (руководитель – Мышковец С.Н.);

— ГУО «Ясли-сад №5 г. Ганцевичи» (руководитель — Голованова Н.А.);

— ГУО «Ганцевичская вспомогательная школа-интернат» (руководитель – Курилик Н.Б.).

Мониторинги проведены на следующих объектах:

— КУКП «Ганцевичская районная киновидеосеть» (И.о. руководителя – Купревич Е.Ю.);

— ИООО «Ветрия» (руководитель – Сабалис Э.Ю.);

— ОАО «Любашево» (руководитель – Бувако С.Н.);

— ОАО «Ганцевичский райагросервис» (руководитель – Пищ М.В.);

— ОАО «Дубняки» (руководитель – Зенькович С.А.);

— ОАО «Крышиловичи» (руководитель – Жуковский В.Н.);

— Лицензиат ОДО «БрестТехСервис» на объектах: ИООО «Ветрия» и КУКП «Ганцевичская районная киновидеосеть».

В ходе проверки на объекте ОАО «Будча» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— в животноводческих зданиях и в зданиях машинно-тракторных парков электрооборудование (светильники, ответвительные коробки), эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны, крышки);

— в животноводческих зданиях допускается эксплуатация теплогенерирующего устройства не промышленного (не заводского) изготовления (металлические печи);

— животноводческие здания не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с ТНПА;

— животноводческие здания и склады для хранения зерна не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с ТНПА;

— в здании мастерских и в административном здании не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) с составлением актов проверки;

— в здании мастерских и в административном здании необеспеченна работоспособность и исправность внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов), а так же постоянная готовность к применению;

— в молочных блоках животноводческих зданий не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;

— в животноводческих зданиях отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности;

— инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям ТНПА;

— не создана пожарно-техническая комиссия.

В ходе выборочной проверки ГУО «Ясли-сад №5 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— допускается эксплуатация отдельных помещений здания сада не в соответствии с проектной документацией;

— общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует ТНПА.

В ходе выборочной проверки ГУО «Ганцевичская вспомогательная школа-интернат» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам выборочных проверок, направлены предписания по их устранению.

В ходе мониторинга КУКП «Ганцевичская районная киновидеосеть» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности с учетом вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;

— не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационных выходов в здании кинотеатра «Молодость»;

— в отдельных помещениях электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;

— помещения вентиляторной и вестибюля эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией;

— допускается размещение имущества препятствующего безопасной эвакуации;

— отдельные помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с ТНПА;

— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоёма) с составлением акта проверки.

В ходе мониторинга ИООО «Ветрия» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— не проведена проверка наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

— не обеспечена работоспособность средств пожаротушения.

В ходе мониторинга ОАО «Любашево» (АЗС и здание сеносклада) выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— не организована подготовка по программам ПТМ отдельных работников;

— имеющиеся огнетушители в помещении оператора АЗС не перезаряжены;

— пролитые горючие жидкости около ТРК не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств и не удалены с территории склада ГСМ;

— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем), пожарный водоем не обозначен;

— не обеспечена постоянная готовность к применению наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем не очищен от растительности);

— помещение оператора АЗС используется не в соответствии с проектной документацией (допускается хранение горючих жидкостей);

— здание сеносклада обеспечено огнетушителем с истекшим сроком перезарядки;

— отдельные элементы средств противопожарной защиты здания сеносклада (молниезащитное устройство) неисправны (отсутствует контур заземления).

В ходе мониторинга ОАО «Ганцевичский райагросервис» (АЗС) выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;

— территория АЗС не обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с ТНПА;

— имеющиеся огнетушители в помещении склада ГСМ не перезаряжены и не опломбированы;

— пролитые горючие жидкости на территории склада не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств;

— отдельные элементы средств противопожарной защиты здания находятся в неисправном состоянии (молниезащитное устройство);

— на территории АЗС не убрана растительность и горючие отходы.

В ходе мониторинга ОАО «Дубняки» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;

— пролитые горючие жидкости на территории склада не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств;

— отдельные элементы средств противопожарной защиты здания находятся в неисправном состоянии (молниезащитное устройство);

— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем), пожарный водоем не обозначен;

— на территории АЗС не убрана растительность и горючие отходы.

В ходе мониторинга ОАО «Крышиловичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;

— пролитые горючие жидкости на территории склада не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств;

— отдельные элементы средств противопожарной защиты здания находятся в неисправном состоянии (молниезащитное устройство);

— на территории АЗС не убрана растительность и горючие отходы.

В ходе мониторинга лицензиата ОДО «БрестТехСервис» на объектах ИООО «Ветрия» и КУКП «Ганцевичская районная киновидеосеть» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

Ганцевичский РОЧС.

(Visited 4 times, 4 visits today)