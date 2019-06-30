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Андрей Егоров: Возвращение России в ПАСЕ — опасная первая ласточка

01.07.2019 12:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Андрей Егоров: Возвращение России в ПАСЕ — опасная первая ласточка

Совет Европы привычно воспринимается как организация, мало влияющая на политику ЕС, но возвращение России — не просто формальное действие, это безусловное прощение и сигнал для сторонников Кремля.

На летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходила 24-28 июня в Страсбурге, украинская дипломатия потерпела самое серьезное поражение за годы после Майдана. ПАСЕ поддержала резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. «За» резолюцию проголосовали 116 парламентариев, «против» - 62, 15 воздержались. Ассамблея отказалась поддержать поправку к резолюции об осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и об участии России в военном конфликте на востоке Украины. В ПАСЕ также отказались применить ряд санкционных ограничений в отношении российской делегации на период до января 2020 года.

Совет Европы привычно воспринимается как некая формальная структура, мало влияющая на реальную политику в регионе. «Да, с одной стороны, можно рассматривать ситуацию как не такую уж и серьезную, ведь Совет Европы не является органом, связанным с принятием каких-то существенных решений, да тех же экономических санкций, например. Его мнение напрямую не является чрезвычайно важным в Европейском союзе. Как бы, на первый взгляд, никаких существенных последствий решение ПАСЕ не несет», - отметил в интервью Thinktanks.by политолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Несущественно? Не в этот раз

«Но, с другой стороны, я бы не предлагал относиться к этому, как к пустому и несущественному пункту протокола. Ведь Совет Европы в данном случае частично легитимирует, позволяет стране, попирающей международные нормы, оставаться в клубе добропорядочных. Она возвращается, не предприняв никаких действий по исправлению допущенных преступлений, - подчеркнул Андрей Егоров. - И это очень плохой сигнал. После введения санкций логично было бы предполагать, что возвращение обратно в клуб возможно только после того, как основания для исключения ликвидированы. Но мы видим, что этого не произошло ни на йоту. И это совсем уже не мешает возвращению России. Ей, по сути, прощают допущенные преступления, объясняя это необходимостью коммуникаций и так далее».

По мнению политолога, «в действительности это первый шаг к легитимации аннексии Крыма, вторжения в Украину, легитимации так называемых ДНР и ЛНР со стороны Совета Европы».

Первая ласточка

«Совет Европы — это международная организация, к мнению которой прислушиваются, получается, что Совет закрывает глаза на недопустимые действия. Почему бы и не закрыть глаза отдельным странам Европы, где заметны симпатии к России у политиков? И тогда вопрос отмены санкций против Кремля начинает становиться реальной перспективой — дескать, ну раз Совет Европы считает допустимым прощение Москве «ошибок», то почему тем силам, которые выступают за восстановление отношений с Россией, тоже не пойти по этому пути?» - сказал Андрей Егоров.

Кроме того, Совет Европы состоит из реальных парламентариев европейских стран, «это показывает, что значительная часть актуальных действующих политиков Европы не склонна рассматривать действия России в отношении Украины как серьезные преступления, которые препятствуют нормальным отношениям с Москвой сегодня». «И это тоже свидетельствует о том, что противодействие антироссийским санкциям очень сильно сегодня в Европейском союзе», - отметил политолог.

Правильная линия

«Украинцы, как мне кажется, ведут себя в этой ситуации очень правильно. Во-первых, они демонстрируют резко негативное отношение к этому действию. Они пытаются мобилизовать европейских сторонников в поддержку своих действий. Семь стран заявило о возможном приостановлении своего членства в ПАСЕ. И украинцы не собираются оставлять этот вопрос просто так, собираются использовать все возможные механизмы против России в самой ассамблее, например, ссылаясь на нелегитимность депутатов от Крыма и так далее. Украина относится к этому своему поражению — а это действительно поражение — очень серьезно», - считает Андрей Егоров.

Семь государств намерены подготовить совместную резолюцию относительно решения ПАСЕ вернуть полномочия российской делегации. Об этом заявил маршалок Сената Польши Станислав Карчевский в интервью «Польскому радио». Карчевский встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской унии. По словам политика, в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

 
 
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Совет Европы привычно воспринимается как организация, мало влияющая на политику ЕС, но возвращение России — не просто формальное действие, это безусловное...
 
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