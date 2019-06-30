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Общественная экспертиза «Экодома»: очистка грунта от нефтепродуктов не целесообразна в Слуцком районе

01.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Общественная экспертиза «Экодома»: очистка грунта от нефтепродуктов не целесообразна в Слуцком районе

    территория полигона Павловка, где Олег Витень планирует открыть производство по очистке грунта

Независимое общественное объединение «Экодом» провело общественную экспертизу проектной документации объекта проекта по биологической очистке нефтезагрязнённых грунтов в Слуцком районе. Соответствующее заключение в понедельник опубликовано в группе «Чистый Слуцк» Вконтакте.

Документ опубликован за подписями специалистов:

  • Федоров Григорий Юрьевич - юрист, высшее юридическое образование, работает в области экологического права, стаж работы в 16 лет.
  • Стриженскова Татьяна Станиславовна - эколог-инженер по охране окружающей среды, стаж работы 6 лет.

В основу общественной экспертизы легли данные отчёта о воздействии на окружающую среду, экологический паспорт проекта и строительный проект, проект санитарно-защитной зоны и отчёт об оценке риска воздействия на здоровье населения загрязняющих веществ.

В заключительной части общественной экспертизы приводятся выводы. Так, в документе говорится, что заявленная деятельность противоречит требованиям статьи 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», согласно которой «использование отходов является приоритетным по отношению к их обезвреживанию».

Далее говорится, что использование заявленного метода микробиологической деструкции возможно и в месте загрязнения грунтов.

В общественной экспертизе отмечается, что расчет оценки влияния планируемой деятельности на атмосферный воздух выполнен по отмененному документу - РД РБ 0212.2-2002 что не соответствует требованиям пункта 4.6 ТКП 17.02-08-2012. Кроме этого, не соблюдены более двадцати требований ТКП 17.02-08-2012 (02120).

На основании изученной документации, Григорий Федоров и Татьяна Стриженкова заключили: планируемая деятельность ОДО «Витень» не соответствует требованиям законодательства и нецелесообразно в Слуцком районе.

  • На ряд вопросов, которые ставят перед ОДО «Витень» авторы общественной экспертизы, Олег Витень отвечал в интервью SlutskGorod.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Независимое общественное объединение «Экодом» провело общественную экспертизу проектной документации объекта проекта по биологической очистке...
 
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