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Пенсионеры заблудились в лесу в Слуцком районе. Их искали спасатели, милиция и лесхоз

01.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В воскресенье, 30 июня, в 15:37 спасателям поступило сообщение, что требуется помощь в поиске потерявших людей в лесном массиве вблизи д. Гутница Слуцкого района, сообщили в пресс-службе УМЧС по Минской области.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что утром около 07:00 супруги-пенсионеры ушли в лес за ягодами и потерялись. Поисковые работы проводились сотрудники РОВД, работниками МЧС и ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

В 16:45 женщина вышла из леса на сигнал громкоговорящего устройства аварийно-спасательной техники. В тот же день в 21:00 нашли и ее супруга, который сидел под деревом.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В воскресенье, 30 июня, в 15:37 спасателям поступило сообщение, что требуется помощь в поиске потерявших людей в лесном массиве вблизи д. Гутница Слуцкого района,...
 
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