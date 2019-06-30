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За покупками на колхозный рынок: что продают и сколько стоит?

01.07.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Аппетитная «адретта», ежемалина и клубника, которая опять подорожала: что и почем предлагают покупателям на брестском рынке.

За покупками на колхозный рынок: что продают и сколько стоит?

За покупками на колхозный рынок: что продают и сколько стоит?Даже в будние дни центральный продуктовый рынок Бреста, именуемый в народе «колхозный», напоминает шумный улей. Особенно сильны такие ассоциации летом, когда обилие ягод и фруктов наполняет воздух приторно-сладким шлейфом. Не мудрено, ведь торговля лесными дарами и садово-огородным урожаем стартует уже у входа на рынок.

– Попробуйте черничку, пущанская, – с места в карьер начинает наше знакомство миловидная бабуля. – Своими руками собрана.

– В самом деле, руками? Без специальных приспособлений? – интересуюсь у внезапной собеседницы.

– Что вы! – заверяет она. – Только руками. Да и ягод в лесу нынче очень мало. Смотришь – местами вообще пусто. Даже малюсенькое ведерко и то не просто набрать. 

Правда, оказавшись на территории рынка, в это едва ли можно поверить. «Черничников» здесь хоть пруд пруди. Продавцы дикоросов заняли места между рядами, образовав таким образом дополнительные точки сбыта. Ведерки с «черным жемчугом» стоят прямо на земле. Но, кажется, сей факт не смущает даже самых взыскательных любителей лесного лакомства.

– И что здесь такого? – удивляется вопросу про «напольную» торговлю одна из покупательниц, представившаяся Раисой Михайловной. – Я же не собираюсь ее прямо в таком виде есть. Приду домой, помою, переберу – и на вареники. Часть ягод заморожу – чтобы зимой компоты варить.

– А как вы думали, в лесу ведь черника точно так же под ногами «сидит», – улыбается продавец, ставшая свидетелем нашего разговора. – Чай не в кулечках с этикеточкой поджидает, а на земле «насыпана». 

Те, кто не пожалел на ее сбор ни времени, ни сил, выставили ценник за свои труды на уровне 5 – 6 рублей за литр. К слову, рано утром на станции Брест-Полесский аппетитную ягодку можно приобрести в два раза дешевле – всего по 3 рубля за литр. Но это при условии, что вы не любитель спать до обеда: после 9 утра стихийная торговля прекращается. 

К слову, говоря о чернике, стоит отметить, что пока любителям тихой охоты отправляться в лес нельзя. Запрет на их посещение снят только в Столинском районе. Так что надо потерпеть, иначе можно получить штраф. 

Конкуренцию чернике по объему предложения на «колхозке» составляет разве что малина. Ее стоимость колеблется в пределах 2 рублей за пол-литровый стаканчик.

– Это лесная малинка, – рекламирует свой товар пожилая женщина. – Она лечебная. Вот только-только начала краснеть. У меня дача рядом с лесом, вчера пошла, смотрю – созревает потихоньку. 

Однако на сей раз мое внимание привлек не этот ароматный деликатес и даже не тот факт, что абсолютно все современные последователи Гермеса уверяют, будто именно у них самый вкусный, свежий и качественный товар. Мои глаза «зацепились» за знакомую, на первый взгляд, «вкусняшку», но в непривычной «обертке». Речь о ягоде, которая внешне напоминает ежевику, а на импровизированном ценнике продавец почему-то указала другое наименование – «ежемалина». Гибрид, что ли?

– Сорт называется «кумберленд», – увидев мое замешательство, отрапортовала владелица экзотики.

В простонародье – «черная малина». И да, это действительно помесь ежевики и малины. Но, в отличие от своих более знаменитых «сестричек», «кумберленд» пока еще не частый гость в наших садах и на прилавках объектов торговли. Ягода обладает приятным вкусом и восхитительным ароматом, а благодаря множеству витаминов она еще и полезна для здоровья. Стаканчик такого лакомства обойдется нынче в полтора рубля.

А вот клубничная эпопея, похоже, близится к своему логическому завершению. Сезон на сочную ягоду уже одной ногой на финише, именно поэтому число точек по ее продаже на рынке неумолимо уменьшается. Видимо, из-за небольшой конкуренции, цена на клубнику снова взлетела. В эту среду, 26 июня, за килограмм ягоды просили от 2,60 до 5 рублей.

– Опять подорожала, – недовольно шепчет дамочка рядышком со мной. – На минувшей неделе чуть больше рубля стоила.

Одобрительно киваю в знак благодарности за полезную информацию и отправляюсь дальше. К лотку с сочными арбузами.

Оказывается, они уже вполне готовы к употреблению. Радушная хозяйка прилавка не жалеет комплиментов ароматному «южанину». Предложение лично продегустировать лакомство – самый весомый аргумент для тех, кто все еще сомневается, созрел ли арбузик. 

– Сладкий, просто супер, – подначивает она. – Только порезала четвертинку, а уже всё размели.

Ценник на полосатого красавца, впрочем, не кусается – всего 2,50 за килограмм. Лежащие по соседству дыни владелица точки оценила в 4 рубля за кило. Примерно в этом же ценовом диапазоне и стоимость вишни – 3 рубля за 1 килограмм. За пол-литровый стаканчик крыжовника просят в основном по 3,50. Маленький стакан голубики – 3 рубля, большой – 6. На ура, как и в предыдущие годы, расходится черешня, география которой по-прежнему впечатляет: Грузия, Турция, Украина, Молдова, Греция. В зависимости от страны-производителя формируются, соответственно, спрос и цена – от 7,5 до 10 рублей.

При всем при том, что прилавки в этот период лета традиционно ломятся от разнообразия ягод, грибы встречаются лишь у единичных продавцов. За литровую баночку лисичек любителям жульена и прочих кулинарных изысков из грибного меню придется выложить не менее 5 рублей. Но пока что спрос превышает предложение.

Чего, в общем-то, не скажешь о картошке. Первый урожай «королевы полей» порадовал гурманов еще в мае, именно тогда на прилавках традиционно появились молоденькие клубни. Сегодня любимый провиант большинства белорусов представлен на рынке более чем многообразно. В зависимости от целей и потребностей населения. Огромный, размером с яблоко, картофель, например, отлично подойдет для драников, его стоимость варьируется в пределах 3 рублей. Мелкие и средние клубни хороши для запекания и варки. Здесь расценки начинаются от 1 рубля и достигают полутора. Такса, как выяснилось, зависит еще и от разновидностей бульбяной продукции.

– Этому сорту уже более 40 лет, – поясняет мужчина за прилавком. – Вы тогда еще не родились, наверное. Он называется «адретта». Это очень вкусный, разваристый картофель, не водянистый, густой, как масло. Поэтому мы его так и оцениваем.

Что ж, охотно верим.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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