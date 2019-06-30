В водоеме зоны отдыха в районе деревни Б.Косичи ООО «ПроВи» ограничено купание детей

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский зональный ЦГиЭ информирует для доведения до сведения жителей г. Бреста и Брестского района, что специалистами центра проводится отбор проб воды на микробиологические показатели на пляжах Брестского района.





По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды из водоема зоны отдыха в р-не д.Б.Косичи ООО «ПроВи», отобранные 25.06.2019 не соответствуют по микробиологическим показателям (индикаторный показатель: кишечная палочка Е.coli требованиям СанПиН «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 №122). В связи с чем, ограничено купание детей на вышеуказанном водоеме.

Специалистом Брестский зональный ЦГиЭ будет проведён повторный отбор проб воды данного водоема.

Брестский зональный ЦГиЭ предупреждает, что купание в несанкционированных местах и местах, запрещенных для купания, является угрозой возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.





Брестский зональный ЦГиЭ рекомендует населению обращать внимание на информационные щиты на пляжах, в случае выявления несоответствия воды водоемов по микробиологическим показателям оперативно вывешивается информация о введении ограничения купания детей, о приостановлении купания детей и взрослых.