На Брестских дивизий знаки есть, разметка есть, но ни первое ни второе в упор не видят

Источник материала: Виртуальный Брест

Тема проезда перекрестка улицы Брестских Дивизий и переулка Брестских Дивизий получила продолжение (странно, да?).





Установлен знак, запрещающий поворот налево из крайней правой полосы при повороте к улице Матросова. Не хватает соответствующих стрелок на асфальте, но и без них, в принципе, всё должно быть понятно!

Однако некоторые водители поворачивают налево, чем создают аварийную ситуацию на перекрестке. Смотрите на знаки!