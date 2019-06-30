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На Брестских дивизий знаки есть, разметка есть, но ни первое ни второе в упор не видят

01.07.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тема проезда перекрестка улицы Брестских Дивизий и переулка Брестских Дивизий получила продолжение (странно, да?).

На Брестских дивизий знаки есть, разметка есть, но ни первое ни второе в упор не видят

Установлен знак, запрещающий поворот налево из крайней правой полосы при повороте к улице Матросова. Не хватает соответствующих стрелок на асфальте, но и без них, в принципе, всё должно быть понятно!

Однако некоторые водители поворачивают налево, чем создают аварийную ситуацию на перекрестке. Смотрите на знаки!

 
 
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  Тема проезда перекрестка улицы Брестских Дивизий и переулка Брестских Дивизий получила продолжение (странно, да?). Установлен знак, запрещающий поворот налево...
 
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