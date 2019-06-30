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Температурные рекорды побиты 30 июня в Бресте и Гродно

01.07.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Температурные рекорды дня побиты 30 июня в Бресте и Гродно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температурные рекорды побиты 30 июня в Бресте и Гродно

В Бресте столбик термометра достиг плюс 32,9 градуса. До этого температурным рекордом была температура 31,1 выше нуля, зафиксированная в последний день июня в 2016 году.

Плюс 31,2 было в Гродно. Обновлен температурный максимум 1997 года, когда было 30,9 градуса тепла.

Температурные рекорды также побиты в некоторых районных центрах Брестской и Гродненской областей.

Температурные рекорды побиты 30 июня в Бресте и Гродно

В Беларуси 1 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В середине дня ожидается плюс 28-34, по северо-западу страны - 24-27 градусов тепла.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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