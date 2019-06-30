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В Кобрине при пожаре в жилом доме спасли двух человек

01.07.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине в двухквартирном кирпичном доме на ул. Гоголя произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Кобрине при пожаре в жилом доме спасли двух человек

Сообщение о возгорании поступило спасателям 30 июня в 21.49. До прибытия подразделений МЧС местные жители спасли хозяйку квартиры 1964 года рождения, она была госпитализирована с ожогами. Спасатели обнаружили в доме и ее сожителя 1974 года рождения. Мужчина доставлен в больницу с отравлением продуктами горения и ожогами.

В Кобрине при пожаре в жилом доме спасли двух человек

В Кобрине при пожаре в жилом доме спасли двух человек

Огонь повредил кровлю, внутреннюю отделку, имущество в квартире.

В Кобрине при пожаре в жилом доме спасли двух человек

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В Кобрине в двухквартирном кирпичном доме на ул. Гоголя произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Сообщение о возгорании поступило...
 
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