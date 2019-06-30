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В Кобрине при пожаре в жилом доме спасли двух человек
01.07.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Кобрине в двухквартирном кирпичном доме на ул. Гоголя произошел
Сообщение о возгорании поступило спасателям 30 июня в 21.49. До прибытия подразделений
Огонь повредил кровлю, внутреннюю отделку, имущество в квартире.
Причина пожара устанавливается.
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В Кобрине в двухквартирном кирпичном доме на ул. Гоголя произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Сообщение о возгорании поступило...
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