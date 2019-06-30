В Кобрине при пожаре в жилом доме спасли двух человек

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине в двухквартирном кирпичном доме на ул. Гоголя произошел пожар , сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





Сообщение о возгорании поступило спасателям 30 июня в 21.49. До прибытия подразделений МЧС местные жители спасли хозяйку квартиры 1964 года рождения, она была госпитализирована с ожогами. Спасатели обнаружили в доме и ее сожителя 1974 года рождения. Мужчина доставлен в больницу с отравлением продуктами горения и ожогами.









Огонь повредил кровлю, внутреннюю отделку, имущество в квартире.





Причина пожара устанавливается.