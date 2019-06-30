Сегодня в Минске ограничат движение

Генеральная репетиция парада пройдет 1 июля в 21.00 по пр.Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева, предупреждает ГАИ Минска.

Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17.00 по маршруту: военный городок "Уручье" – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова.

Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской. До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта.

Госавтоинспекция просит учитывать информацию при выборе маршрута, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.