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Сегодня в Минске ограничат движение
Источник материала: БДГ
Генеральная репетиция парада пройдет 1 июля в 21.00 по пр.Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева, предупреждает ГАИ Минска.
Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17.00 по маршруту: военный городок "Уручье" – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова.
Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской. До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта.
Госавтоинспекция просит учитывать информацию при выборе маршрута, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Генеральная репетиция парада пройдет 1 июля в 21.00 по пр.Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева, предупреждает ГАИ Минска.
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