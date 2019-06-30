|
Военные учения Sea Breeze начинаются в Одессе
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Многонациональные военные учения Sea Breeze начинаются 1 июля в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортные самолёты США и Великобритании с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу.
Такого рода манёвры проводятся на территории Украины с 1997 года на основе «Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между министерствами обороны США и Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Многонациональные военные учения Sea Breeze начинаются 1 июля в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортные самолёты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)