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Военные учения Sea Breeze начинаются в Одессе

01.07.2019 12:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Многонациональные военные учения Sea Breeze начинаются 1 июля в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортные самолёты США и Великобритании с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу.

Военные учения Sea Breeze начинаются в Одессе

Такого рода манёвры проводятся на территории Украины с 1997 года на основе «Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между министерствами обороны США и Украины.

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Новости Украины. Многонациональные военные учения Sea Breeze начинаются 1 июля в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортные самолёты...
 
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