Военные учения Sea Breeze начинаются в Одессе

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Многонациональные военные учения Sea Breeze начинаются 1 июля в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортные самолёты США и Великобритании с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу.





Такого рода манёвры проводятся на территории Украины с 1997 года на основе «Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между министерствами обороны США и Украины.