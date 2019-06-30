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В Европе люди гибнут от аномальной жары

01.07.2019 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Аномальная жара уже неделю испытывает на прочность жителей европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе люди гибнут от аномальной жары

Жертвами палящего солнца стали около 10 человек. Смерти от теплового удара были зафиксированы во Франции, Италии и Испании, где столбики термометров держатся на отметке 40 градусов.

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Новости мира. Аномальная жара уже неделю испытывает на прочность жителей европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами палящего...
 
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