В Европе люди гибнут от аномальной жары

Источник материала: СТВ

Новости мира. Аномальная жара уже неделю испытывает на прочность жителей европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Жертвами палящего солнца стали около 10 человек. Смерти от теплового удара были зафиксированы во Франции, Италии и Испании, где столбики термометров держатся на отметке 40 градусов.