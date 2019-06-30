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Аномальная жара в Беларуси: синоптики обещают до +34°C

01.07.2019 12:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аномальная жара пришла и в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара в Беларуси: синоптики обещают до +34°C

Оранжевый уровень опасности объявлен в нашей стране в первый день июля. По данным синоптиков, воздух прогреется до 34 градусов.

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Новости Беларуси. Аномальная жара пришла и в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевый уровень опасности объявлен в нашей стране в первый...
 
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