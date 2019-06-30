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Землю из городов-героев привезли в Брест участники международного автопробега
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Две с половиной тысячи километров позади. Финишной точки – Брестской крепости – достиг совместный автопробег ДОСААФ России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего по территории двух стран проехали около 150 экипажей, в том числе на раритетных автомобилях. Старт участники автопробега взяли с Поклонной горы в Москве десять дней назад.
Маршрут соединил города-герои, а также города воинской славы и места, где проходили самые ожесточённые бои. По пути в Брест участники общались с ветеранами, школьниками, поисковиками и возлагали цветы к братским могилам.
Татьяна Панина, участница автопробега (Москва, Россия):
Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси:
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Новости Беларуси. Две с половиной тысячи километров позади. Финишной точки – Брестской крепости – достиг совместный автопробег ДОСААФ России и...
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