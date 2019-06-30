ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Землю из городов-героев привезли в Брест участники международного автопробега

01.07.2019 11:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две с половиной тысячи километров позади. Финишной точки – Брестской крепости – достиг совместный автопробег ДОСААФ России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землю из городов-героев привезли в Брест участники международного автопробега

Всего по территории двух стран проехали около 150 экипажей, в том числе на раритетных автомобилях. Старт участники автопробега взяли с Поклонной горы в Москве десять дней назад.

Землю из городов-героев привезли в Брест участники международного автопробега

Маршрут соединил города-герои, а также города воинской славы и места, где проходили самые ожесточённые бои. По пути в Брест участники общались с ветеранами, школьниками, поисковиками и возлагали цветы к братским могилам.

Землю из городов-героев привезли в Брест участники международного автопробега

Татьяна Панина, участница автопробега (Москва, Россия):
Очень рады были участвовать в этом пробеге. Считаем, что это очень важно: и сохранение памяти, и воспитание детей.

Землю из городов-героев привезли в Брест участники международного автопробега

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси:
Мы хотели показать молодёжи, что да, это великая заслуга советского народа – победа в Великой Отечественной войне. Но это страшная победа, огромная цена положена на плаху победы. И мы должны сделать всё, чтобы не допустить этой войны. Мы должны быть мощными, в первую очередь, духом, во-вторых, мы должны быть мощными экономически, в-третьих, мы должны иметь мощный военный потенциал, чтобы не допустить данной беды.

Землю из городов-героев привезли в Брест участники международного автопробега
 
Участники автопробега передали в музей Брестской крепости землю из городов-героев: Москвы, Тулы и Смоленска.

Люди в материале: Татьяна Панина, Иван Дырман
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Две с половиной тысячи километров позади. Финишной точки – Брестской крепости – достиг совместный автопробег ДОСААФ России и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Оршанском районе при столкновении двух Volkswagen погибли два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика