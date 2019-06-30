В Оршанском районе при столкновении двух Volkswagen погибли два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Оршанском районе при лобовом ДТП погибли два человека.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью первого июля. За рулем автомобиля Volkswagen Jetta находился 28-летний водитель. Около д. Клюковка он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 50-летний мужчина.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате ДТП погибли водитель Volkswagen Jetta и 58-летний пассажир автомобиля. Еще один 29-летний пассажир, который находился на переднем сидении, был госпитализирован.