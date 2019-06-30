ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Оршанском районе при столкновении двух Volkswagen погибли два человека

01.07.2019 11:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Оршанском районе при лобовом ДТП погибли два человека.  

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью первого июля. За рулем автомобиля Volkswagen Jetta находился 28-летний водитель. Около д. Клюковка он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 50-летний мужчина.  

В Оршанском районе при столкновении двух Volkswagen погибли два человека
Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате ДТП погибли водитель Volkswagen Jetta и 58-летний пассажир автомобиля. Еще один 29-летний пассажир, который находился на переднем сидении, был госпитализирован.  

В конце июня в аварии в Полоцком районе погибли трое взрослых и 12-летний ребёнок (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Оршанском районе при лобовом ДТП погибли два человека.   По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью первого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проведены проверки и мониторинги субъектов хозяйствования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика