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В Оршанском районе при столкновении двух Volkswagen погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Оршанском районе при лобовом ДТП погибли два человека.
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В результате ДТП погибли водитель Volkswagen Jetta и 58-летний пассажир автомобиля. Еще один 29-летний пассажир, который находился на переднем сидении, был госпитализирован.
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Новости Беларуси. В Оршанском районе при лобовом ДТП погибли два человека. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью первого...
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