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Скидки до 50%. Какие магазины и торговые центры будут устраивать распродажи в июле

01.07.2019 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные универмаги и торговые центры в июле продолжат устраивать дни скидок на непродовольственные и продовольственные товары. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где искать скидки в июле

Магазин

Число

Размер скидки

ОАО «ЦУМ Минск»

18, 20, 25 июля

25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
4, 11, 13, 27 июля

22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
каждый понедельник июля 

Для держателей дисконтных карт 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»)

ОАО «ГУМ»

 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 июля

30% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»)
каждый четверг июля 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»)

с 8 по 21 июля

 до 40% на отдельные группы товаров (Акция «Жаркие скидки июля»)
5, 12, 19, 26 июля Для держателей дисконтных карт 27% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»

 9, 16, 23 июля – 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
2-3 июля
 		 28% на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары (Акция «Незалежныя знiжкi»)
29, 30, 31 июля
 		 30% на непродовольственные товары (28% на детскую одежду и обувь), 5% на продовольственные товары (Акция «День торговли») 
Для держателей дисконтных карт 4-7, 10-14, 17-21, 24-28 июля 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

КУП «Торговый дом «На Немиге»

 1, 2, 3, 4 июля
 		 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
5, 6, 7 июля
 		 28% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
с 9 июля каждый вторник, среду, субботу
 

каждый вторник, среду, субботу – 27% на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары

с 9 июля каждый четверг и пятницу июля

Для держателей дисконтных карт 30% на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары

УП «Кирмаш»

 каждую среду, пятницу и субботу июля
 		 25% на непродовольственные товары.
каждый понедельник июля  Для держателей дисконтных карт 28% на непродовольственные товары

КУП «Торговый центр «Радзивилловский»

 c 4 по 16 июля 

до 50% на 350 наименований товаров

30, 31 июля 

 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары

Магазины Торгового центра «Столица»

 20 и 21 июля

скидки до 50%

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)

 каждый вторник и пятницу июля

20%

с 1 по 31 июля 

 20 % при единовременной покупке свыше 120 рублей 

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)

 каждую среду июля

15%

с 1 по 31 июля – до 30 % на отдельные группы товаров

до 25% на отдельные группы товаров

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу июля 

15% на отдельные группы товаров

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)

 каждый вторник июля

15% на 15 групп товаров

весь июль 

от 15 до 30% на отдельные группы товаров

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)

 4, 11, 18 июля
 		 17% на весь ассортимент
  25 июля 20% на весь ассортимент
 

c 1 по 31 июля

 до 30% на отдельные группы товаров

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)

весь июль 

 от 30 до 70% на отдельные группы товаров

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)

10, 17, 24, 31 июля

22%

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)

 каждую среду, четверг июля 

15%

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)

каждую среду, субботу июля

20%

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)

с 1 по 31 июля

15% на отдельные группы товаров

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)

 каждый четверг июля
 

20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

3 июля 

30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

ООО «Детский мир» (Логойский тракт 25/1)

10, 17, 24, 31 июля

10%

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4)

весь июль 

от 20 до 45% на отдельные группы товаров
ОАО «Свiтанак» (пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т Дзержинского, 104А, пр-т Жукова, 44) 20, 21 июля  10% на весь ассортимент товаров
22 июля 
 		 17% на весь ассортимент товаров (Акция «Твой лучший понедельник»)
30 июля  25% на весь ассортимент товаров (Акция «Солнечный удар по ценам!»). 
 
Теги: Минск
 
 
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Столичные универмаги и торговые центры в июле продолжат устраивать дни скидок на непродовольственные и продовольственные товары.
 
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