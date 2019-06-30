Скидки до 50%. Какие магазины и торговые центры будут устраивать распродажи в июле

|
Магазин
|
Число
|
Размер скидки
|
ОАО «ЦУМ Минск»
|
18, 20, 25 июля
|
25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|4, 11, 13, 27 июля
|
22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|каждый понедельник июля
|
Для держателей дисконтных карт 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»)
|
ОАО «ГУМ»
|2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 июля
|
30% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»)
|каждый четверг июля
|27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»)
|
с 8 по 21 июля
|до 40% на отдельные группы товаров (Акция «Жаркие скидки июля»)
|5, 12, 19, 26 июля
|Для держателей дисконтных карт 27% в секциях непродовольственных товаров.
|
ТКУП «Универмаг Беларусь»
|9, 16, 23 июля – 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары
|25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|2-3 июля
|28% на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары (Акция «Незалежныя знiжкi»)
|29, 30, 31 июля
|30% на непродовольственные товары (28% на детскую одежду и обувь), 5% на продовольственные товары (Акция «День торговли»)
|Для держателей дисконтных карт 4-7, 10-14, 17-21, 24-28 июля
|28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|
КУП «Торговый дом «На Немиге»
|1, 2, 3, 4 июля
|30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|5, 6, 7 июля
|28% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
|с 9 июля каждый вторник, среду, субботу
|
каждый вторник, среду, субботу – 27% на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары
|
с 9 июля каждый четверг и пятницу июля
|
Для держателей дисконтных карт 30% на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары
|
УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу и субботу июля
|25% на непродовольственные товары.
|каждый понедельник июля
|Для держателей дисконтных карт 28% на непродовольственные товары
|
КУП «Торговый центр «Радзивилловский»
|c 4 по 16 июля
|
до 50% на 350 наименований товаров
|
30, 31 июля
|20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
|
Магазины Торгового центра «Столица»
|20 и 21 июля
|
скидки до 50%
|
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|каждый вторник и пятницу июля
|
20%
|
с 1 по 31 июля
|20 % при единовременной покупке свыше 120 рублей
|
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду июля
|
15%
|
с 1 по 31 июля – до 30 % на отдельные группы товаров
|
до 25% на отдельные группы товаров
|
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|
каждый вторник, четверг и субботу июля
|
15% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|каждый вторник июля
|
15% на 15 групп товаров
|
весь июль
|
от 15 до 30% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|4, 11, 18 июля
|17% на весь ассортимент
|
|25 июля
|20% на весь ассортимент
|
|
c 1 по 31 июля
|до 30% на отдельные группы товаров
|
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|
весь июль
|от 30 до 70% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
|
10, 17, 24, 31 июля
|
22%
|
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг июля
|
15%
|
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|
каждую среду, субботу июля
|
20%
|
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|
с 1 по 31 июля
|
15% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
|каждый четверг июля
|
20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
3 июля
|
30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
ООО «Детский мир» (Логойский тракт 25/1)
|
10, 17, 24, 31 июля
|
10%
|
ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4)
|
весь июль
|
от 20 до 45% на отдельные группы товаров
|ОАО «Свiтанак» (пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т Дзержинского, 104А, пр-т Жукова, 44)
|20, 21 июля
|10% на весь ассортимент товаров
|22 июля
|17% на весь ассортимент товаров (Акция «Твой лучший понедельник»)
|30 июля
|25% на весь ассортимент товаров (Акция «Солнечный удар по ценам!»).