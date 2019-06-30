В автопарке Лукашенко появился новый бронелимузин за 1,4 миллиона евро

Источник материала: Новости Волковыска

Новейший Mercedes-Maybach Pullman Guard с президентскими номерами засветился у стадиона «Динамо», где проходила церемония закрытия вторых Европейских игр. Это последнее, самое новое поколение бронированных лимузинов от компании Mercedes.

Предполагается, что на этой же машине Александр Лукашенко приедет на парад по случаю Дня Независимости 3 июля.

Поставки Mercedes-Maybach Pullman Guard начались в прошлом году. Но ждать заказчикам приходится долго: на постройку каждой из машин уходит около девяти месяцев. Водителя и пассажиров защищает бронесталь, установленная под полом и по периметру клетки салона, сталь в сочетании с кевларом в крыше, пулестойкие стекла итальянской фирмы Isoclima толщиной более 6 сантиметров.





Есть и секрет: вместо заднего стекла установлена бронезаглушка, замаскированная снаружи стандартным стеклом. В итоге лимузин отвечает уровню защиты VR9 — расстрел в упор из штурмовых винтовок лимузину не страшен. А защита от подрыва соответствует стандарту ERV 2010: лимузин способен выдержать взрыв 15 кг тротила в двух метрах от автомобиля и в метре над землей.

Огромные задние двери лимузина вручную открывать затруднительно, поэтому в машине установлен электропривод, помогающий их открывать и закрывать. А за поднятие-опускание ламинированных поликарбонатом бронестекол отвечает гидравлика. Масса лимузина — 5,1 тонны. В движение автомобиль приводит шестилитровый мотор, развивающий 530 лошадиных сил.

Интерьер предусматривает отделку высочайшего качества, наличие бара, массажных кресел. Также есть защитная бронированная перегородка, которая не только отделяет VIP-персон от сидящих спереди водителя и телохранителя, а еще и защищает их.

Базовая цена броневика — 1,4 миллиона евро. А с опциями вроде сирен, стробоскопов, громкоговорителей и прочего индивидуального оборудования она может вырасти еще сильнее — лимита, по сути, нет. Сегодня это самая дорогая представительская модель в мире.

Доподлинно неизвестно, кто еще из глав государств мира использует такой автомобиль. Им мог бы быть, например, Владимир Путин. Но он еще в прошлом году пересел на «отечественный автопром» — лимузин проекта «Кортеж» — именно такой появился на минских улицах в день закрытия Игр. Неизвестно и количество уже произведенных машин — но очевидно, что их совсем немного.





А на чем Александр Лукашенко ездил до этого?

В президентском автопарке больше десятка различных автомобилей. До недавнего времени флагманским лимузином был бронированный Mercedes Pullman Guard — тогда последнего, а теперь уже предыдущего поколения. Этот лимузин страна впервые увидела 21 января 2011 года во время прямой трансляции инаугурации Лукашенко, уже четвертой по счету. Кстати, этот лимузин засветился даже раньше, чем точно такой же появился у Путина.

Бронированный Pullman сделан на базе Mercedes S-класса пятого поколения (кузов W221). Рестайлинговая версия (у президента именно такая) выпускается с 2009 года. Под капотом машины — V-образный 12-цилиндровый двигатель объемом 5,5 литра и мощностью 517 лошадей. Цены на новые автомобили в Германии начинались от 900.000 евро и зависят от пожеланий конкретного заказчика.