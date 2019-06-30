Приемная кампания в лицее. Нас объединяет потребность жить, учиться, творить...

Источник материала: Ивьевский край

Слишком быстро бежит время. Еще вчера ты был школьником, а завтра профессионал. Очень часто нам приходится принимать решения. От того, насколько верным, взвешенным будет это решение, зависит порой наша судьба и возможность быть просто счастливым человеком. Современный рынок труда не стоит на месте, одни профессии появляются, другие за ненадобностью исчезают. Но есть такие, которые со временем становятся все более актуальными и востребованными. Такие профессии есть в Ивьевском лицее.

Если вы увлекаетесь техникой и автомобилями, пропадаете в родительских гаражах или конструкторских мастерских - приходите к нам, и ваше увлечение перерастет в профессию и станет делом всей вашей жизни. Поступив к нам после окончания базовой школы, проучившись три года, вы получите не одну, а три профессии:

- тракторист- машинист категории "А", "В", "Д", водитель автомобиля категории "С", слесарь - ремонтник.

Получите также аттестат о среднем образовании. Вы можете продолжить обучение после нашего лицея по сокращенной программе обучения (срок обучения 2 года).

Электричество шло бок о бок с человеком на протяжении столетий. Сегодня их "электрическая сила" встала на службу людям. Ее эффективное, безопасное использование - заслуга квалифицированных специалистов - электриков. Именно она помогает проводить "волшебный свет" в наши дома, привносить в них комфорт и уют. Электрики не только устанавливают оборудование, но и выполняют роль профессиональных консультантов. Сегодня круг обязанностей этих специалистов расширился, а задачи усложнились.

Приходите в Ивьевский лицей - и вы приобретете профессию электромонтера. Поучившись три года, вы получите еще профессию водителя категории "С", машиниста холодильных установок.

На основе среднего образования в Ивьевском лицее вы можете получить следующие профессии:

-слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории "С". Срок обучения один год.

Поступающие в лицей предоставляют следующие документы:

1. Заявление на имя директора по установленной форме.

2. Оригиналы документа об образовании и приложения к нему.

3. Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения.

4. Документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение.

5. 6 фотографий размером 3x4 см.

6. Свидетельство о рождении или паспорт предъявляются лично.

Все учащиеся, обучающиеся на основе общего базового образования, обеспечиваются бесплатным обедом. Малообеспеченные учащиеся обеспечиваются трехразовым бесплатным питанием. Учащимся, обучающимся на основе общего среднего образования, выплачивается стипендия.

Наше учебное заведение начало свою работу в 1979г. В учреждении работает опытный инженерно -педагогический коллектив. 98 процентов преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 87 процентов мастеров производственного обучения - первую категорию, все свои знания и опыт педагоги лицея передают учащимся.

Как результат слаженной работы, на протяжении ряда лет учащиеся нашего лицея становятся победителями и призерами в областных конкурсах профессионального мастерства. Лицей был признан одним из лучших в Гродненской области по итогам участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы учреждений профессионально - технического образования лицеев в 2018 году. Это не первая победа, но очень значимая.

Для подготовки специалистов, соответствующих уровню современного производства, создана учебно - материальная база, которая насчитывает 9 учебных кабинетов для общеобразовательных дисциплин, 10 кабинетов по специальным предметам, 13 различных лабораторий и мастерских. Для выполнения учебной программы по практическому вождению имеется необходимая техника.

Дорогие выпускники школ, приходите учиться в наш лицей. Это будет правильный выбор!

Мы вас с радостью ждем!

В лицее работают объединения по интересам:

- киберспортивное объединение по интересам "Gold Stream";

- баскетбол;

- волейбол;

- футбол;

- общая физическая подготовка;

- тренажерный зал;

- театральный "Форум";

- эстрадное пение;

- творческая мастерская;

- искусство рукоделия.

Зачисление в лицей осуществляется без экзаменов по конкурсу документов об образовании.

Прием документов с 15 июня по 20 августа 2019 года.

Адрес лицея: 231337 Гродненская область, г. Ивье, ул. Молодежная, д.4. Телефоны для справок: (8-01595) 6-38-85 - приемная комиссия, 6-38-65 - приемная, 6-38-66 - директор

Т. Юруш, директор УО "Ивьевский ГСПЛ".