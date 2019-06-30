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Вот как выглядит прокачанная винтовка Мосина
Источник материала: Tut.by
На форуме «Армия-2019» продемонстрировали винтовку Мосина в новом обвесе, в котором оружие непросто узнать. Об этом
Улучшенная винтовка Мосина, по информации разработчиков, имеет точность стрельбы, в полтора раза превышающую этот показатель у обычного варианта оружия. Новый обвес также позволяет использовать различные прицельные приспособления.
Усовершенствованной «мосинкой» уже заинтересовались в Росгвардии, где ее предполагается использовать на начальном этапе подготовки снайперов.
Винтовка Мосина (или, если точнее, Мосина-Нагана) — одна из самых легендарных и популярных винтовок в мире. Она принята на вооружение в 1892 году, прошла обе мировых войны, их делали до 1965 года. За это время произведено порядка 37 миллионов «мосинок».
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В новом обвесе оружие буквально не узнать!
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