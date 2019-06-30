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Финансовый портал Myfin.by выступит информационным партнером премии BELARUS BEAUTY AWARDS
Источник материала: Myfin
Определение победителей проводится посредством голосования интернет-пользователей на сайте bba.grd.by. Премия создаёт оптимальные условия для проведения участниками объективной оценки своей деятельности. Формат премии позволяет каждому номинанту провести маркетинговое исследование, главная цель которого – определение реальных позиций на рынке услуг, а также выявление основных конкурентов. Участие в премии и привлечение к голосованию – это отличная возможность налаживания прямого контакта со своей аудиторией, а также формирование положительного имиджа путем взаимодействия со своими клиентами.
Предположим, участник провел следующие действия по привлечению голосов:
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BELARUS BEAUTY AWARDS - это ежегодная награда для лидеров индустрии красоты и здоровья, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь.
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