Источник материала: Myfin



Финансовый портал Myfin.by выступит информационным партнером премии BELARUS BEAUTY AWARDS

Определение победителей проводится посредством голосования интернет-пользователей на сайте bba.grd.by. Премия создаёт оптимальные условия для проведения участниками объективной оценки своей деятельности. Формат премии позволяет каждому номинанту провести маркетинговое исследование, главная цель которого – определение реальных позиций на рынке услуг, а также выявление основных конкурентов. Участие в премии и привлечение к голосованию – это отличная возможность налаживания прямого контакта со своей аудиторией, а также формирование положительного имиджа путем взаимодействия со своими клиентами.

Предположим, участник провел следующие действия по привлечению голосов: