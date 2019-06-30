Подрастает лес…

Эпицентр урагана был в д.Кулешовка Драчковского сельсовета, здесь без кровель осталось более 80% домов. В обоих сельсоветах сильными порывами ветра были снесены крыши с частных домовладений, оборваны линии электропередач, сломано и повалено много деревьев, поврежден автотранспорт и др. На площади около 50 га уничтожен большой и спелый лес. Стихия принесла немаленький ущерб и людям, и природе.





Скоро минует три года после урагана, и дома уже «сроднились» с новыми крышами, а на месте сломанного леса зазеленели молодые сосновые посадки. На минувшей неделе мы навестили их. Правда, пока саженцы прячутся среди других растений: территория заросла душистым разнотравьем: фиолетовым иван-чаем, солнечно-желтым зверобоем, пышным земляничником с алыми бусинами ягод, аромат которых в жару особенно сильный…





Под сенью высоких трав, защищенные от постороннего глаза, подрастают, набираются сил маленькие сосны, новый, молодой лес.





Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора.