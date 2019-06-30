С 5 по 7 июля на городском стадионе города Смолевичи (ул. Физкультурная, 17а) пройдут игры Кубка Республики Беларусь 2019 года по хоккею на траве среди женских команд.
В соревнованиях примут участие 4 клуба: обладатель Кубка Беларуси прошлого сезона смолевичская «Виктория», гродненский «Ритм», ХК «Минск» и барановичский «Текстильщик-БарГУ».
Расписание игр:
5 июля
16:00 «Текстильщик-БарГУ» — «Минск»
18:00 «Ритм» — «Виктория»
6 июля
15:00 Открытие соревнований
16:00 «Ритм» — «Минск»
18:00 «Виктория» — «Текстильщик-БарГУ»
7 июля
11:00 «Текстильщик-БарГУ» — «Ритм»
13:00 «Виктория» — «Минск»
14:30 Награждение команд. Торжественная церемония закрытия.
Ждем всех на стадионе! Приходите поддержать любимый клуб!