Моя профессия мне интересна и близка



Третий год в отделе экономики Смолевичского райисполкома трудится главный специалист Сергей Леонидович Михейчик. Молодой человек зарекомендовал себя как ответственный, целеустремленный и добросовестный сотрудник, за время работы проявивший себя как квалифицированный специалист.

Престижно ли сегодня быть экономистом, востребована ли эта профессия? Безусловно, компетентные, талантливые, грамотные экономисты нужны всегда. В целом экономисты, если говорить кратко, это специалисты по эффективной экономической деятельности.. Экономисты востребованы везде, где требуется планировать и рассчитывать финансы, где нужно контролировать расход средств, анализировать результаты работы предприятия и определять рентабельность, а выпускники экономических вузов могут занимать должности бухгалтера, аудитора, экономиста по труду, планированию, финансовой работе или сбыту, банковского служащего, государственного служащего и многие другие.

На сферу экономики Сергей, уроженец деревни Станок-Водица, обратил внимание еще в школе и экономическое образование решил получать в Минском государственном машиностроительном колледже, после окончания которого продолжил образование в Белорусском государственном экономическом университете.

— Наверное, сказать, что после школы мы все осознанно выбираем профессию, это не совсем верно, — говорит Сергей Леонидович. — Безусловно, все выпускники в той или иной мере находятся под влиянием определенных веяний, родителей, школы и даже знакомых. Прислушиваются, анализируют. Тем не менее, профессия, которую я выбрал для себя, мне близка и интересна.

После окончания колледжа свою трудовую деятельность молодой человек начал на Смолевичском опытно-механическом заводе в должности маркетолога, параллельно получал высшее образование. Затем его пригласили в Смолевичский районный исполнительный комитет.

— На заводе моя работа относилась больше к снабжению, реализации, — рассказывает молодой человек. — Перестроиться на несколько иную сферу было не сложно, потому что на заводе я работал в отделе экономики, и многое было на виду, те же участия в тендерах, расчеты цены, нашего коммерческого предложения и другое входили в мои обязанности. И моя деятельность на предыдущем месте как раз помогла быстрее влиться в работу тут, потому что я многие вещи знал, как говорят, изнутри, и так как в основном работаю с промышленными предприятиями района, мне многое было изначально понятно и близко.

Аналитический склад ума, способность мыслить логически и математические способности, организованность, склонность к скрупулезной работе, требующей концентрации внимания и усидчивости, — качества, весьма необходимые в работе экономиста. Сергей Леонидович уже зарекомендовал себя перспективным работником, компетентным и осведомленным, добросовестно выполняющим работу по осуществлению экономической деятельности нашего района.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото А.ВОЛОДЬКО.