3 июля – памятная и торжественная дата для всех белорусов, день, когда наши деды и прадеды своими жизнями отстояли независимость страны, подарив нам 75 лет мирного неба и счастливой жизни.

В эти дни дети и учащиеся Минщины принимают участие в различных мероприятиях и акциях. Так, старт праздничным событиям в Клецком районе дали воспитанники профильного оздоровительного лагеря Домоткановичской средней школы «Юные экологи». 27 июня они провели велопробег «Семь памятных мест моей деревни», направленный на изучение исторических мест своей малой родины, а также наведение порядка на братской могиле в агрогородке.

В течение недели воспитанники профильных лагерей района и оздоровительного лагеря «Нача» посещают ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто в годы войны был ребенком и испытал все ужасы военного лихолетья. 3 июля в профильных лагерях и лагере «Нача» пройдет тематический квест «Дорогами освобождения», во время которого дети пройдут по станциям «Снайпер», «Переправочная», «Шифровальная», «Госпиталь», «Письмо с фронта» и «Музыкальная».

Воспитанники оздоровительного лагеря «Гвардеец» в средней школе № 3 г. Марьина Горка Пуховичского района примут участие в патриотической акции «Свеча памяти». Для них будут организованы экскурсия «Дорогами боевой славы г. Марьина Горка» и презентация видеофильма «Боевые дороги моей малой родины». В оздоровительном лагере «Эрудит» Марьиногорской гимназии пройдут военно-спортивная игра «Доставь донесение», интерактивная игра «Города-герои». Воспитанники лагеря примут участие в фестивале детской песни «Я страной своей горжусь, ее имя – Беларусь!». 28 июня учащиеся всех городских школ примут участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию Аллеи воинской славы.

Работники учреждений образования Дзержинского района, родители и все желающие смогут 3 июля присоединиться к работе выставок, тренингов, интерактивных площадок и мастер-классов. Так, Петковичский УПК ясли-сад – средняя школа организует площадку «Школьные бизнес-компании», средняя школа № 2 г. Дзержинска – выставку школьных музеев «Память поколений», а гимназия № 1 – выставку семейного творчества. Инновационный опыт продемонстрирует гимназия г. Дзержинска через интерактивный шахматный театр «Каисса», Steam-площадку «Снимаем кино». Эколого-биологический центр района организует показ мод в рамках площадки «Флористические костюмы», Центр творчества детей и молодежи – «Технофест», «Лабораторию робототехники» и выставку «Мы строим мир, в котором будем жить».

В летнем оздоровительном лагере Негорельской базовой школы № 2 уже прошел День памяти «Навсегда в сердцах останутся герои», который начался с акции «Абелиск». У братской могилы ребята встретились с участницей войны Еленой Андреевной Гринь и возложили цветы в память о тех, кто подарил нам мир и чистое небо над головой.

2 июля, в преддверии Дня Независимости, воспитанники детского оздоровительного лагеря «Дружба» поселка Энергетиков смогут задать вопрос детскому писателю и педагогу, главному редактору журналов «Вясёлка» и «Буся» Владимиру Степановичу Липскому. Современный белорусский писатель не только презентует ставшую шедевром книгу «Моя Беларусь», но и ответит на интересующие ребят вопросы.

Отличительной особенностью праздника в Любанском районе станет проведение праздничных мероприятий на острове Зыслов «Край славы партызанскай – край святой любові!». Здесь разместятся партизанский штаб, партизанская кухня, редакция газеты и др. В учреждениях образования района в эти дни будут активно работать 24 тимуровских и 15 волонтерских отрядов. В канун Дня Независимости в ходе акций «Поздравительная открытка» и «Цветы для ветерана» ребята посетят участников Великой Отечественной войны, окажут им помощь в ведении домашнего хозяйства.

В первую декаду июля в Жодинской женской гимназии будет работать профильный передвижной палаточный лагерь. Воспитанницы гимназии пройдут по местам боевой славы партизанской бригады «Разгром»: Жодино – д. Зелёный бор – д. Замостье – д. Заболотье – д. Стриево – мемориальный комплекс «Бригада Разгром» – д. Рованичская Слобода – д. Рованичи – Жодино.

В учреждениях дошкольного образования города Жодино пройдут выставки «Беларусь – помнит!», «Никогда не забудем», «С праздником, любимый город Жодино», а также экскурсии к монументу в честь матери-патриотки А.Ф. Куприяновой.

В театрализованном представлении «Васильковая страна» в Воложинском районе примут участие коллектив гимназии № 1 г. Воложина «Звонкие голоса» и танцевальный коллектив «Непоседы» Центра творчества детей и молодежи. В этот день колонна учащихся и педагогов учреждений образования примет участие в шествии «Мы – вместе».

В Копыльском районе у памятника воинам-освободителям пройдут радиоконцерт, митинг, возложение цветов и венков к памятнику воинам-освободителям, на пл. Ленина будет показано театрализованное шествие «Беларусь помнит! Копыльщина гордится!», праздничный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности Оренбургского района (Россия). Здесь будут работать тематические интерактивные площадки, выставки-продажи изделий народного творчества, игровые аттракционы для детей. Учреждения образования района проведут митинги, вахты памяти, выставки открыток, стенгазет «Беларусь помнит. Копыльщина гордится».

В учреждениях дошкольного образования Солигорского района пройдет музыкально-спортивный праздник «Победу помнят малыши». Учащиеся школ и гимназий района встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, примут участие в конкурсе рисунков на асфальте «Дети выбирают мир», в создании фотоальбома «Из поколения в поколение», в выставке архитектурных макетов, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.

В Центре творчества детей и молодежи Солигорского района будет работать интерактивная площадка Парламента детей и учащейся молодежи города. Детский хор центра примет участие в музыкально-театрализованной композиции на центральной площади города шахтеров, а пионеры и барабанщики – в торжественном шествии по районному центру.

В оздоровительных лагерях Узденского района на 3 июля запланированы литературно-музыкальная композиция «Детство, опаленное войной», выставка рисунков «Салют Победы!», «Герои Победы», просмотр художественного фильма «Солдатик», участие в акции «Поздравляем ветеранов», «Беларусь помнит!».

В оздоровительном лагере «Неман» Столбцовского района 3 июля пройдет торжественная линейка, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь. Воспитанники примут участие в акции «Споем гимн вместе», конкурсе патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество». Дети профильного круглосуточного оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» на базе Колосовской средней школы поучаствуют в торжественном митинге в п. Новоколосово у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Пионеры, воспитанники Центра творчества детей и молодежи Воложинского района 3 июля будут нести Вахту памяти у Вечного огня на площади Свободы и возлагать гирлянду Славы. В плане работы оздоровительных лагерей: акция «Обелиск» (наведение порядка, посещение памятников погибшим землякам); фотоконкурс «Беларусь моя синеокая»; патриотические часы «Мы в памяти храним героев имена», «Через горечь потерь – к Победе».

3 июля учащиеся и преподаватели Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа примут участие в торжественном шествии по улицам города, церемонии возложения цветов и в праздничном концерте. 5 июля в рамках акции «Беларусь помнит» в колледже можно будет посетить интерактивную площадку «Напиши письмо солдату». На ней будут представлены инсталляции событий военных лет, пройдут флеш-акции «Голубь мира» и «Напиши письмо солдату (ветерану)», будут звучать песни военных лет в исполнении народного инструментального ансамбля «Нясвіжскія лыжкары». Перед собравшимися выступят танцевальные коллективы «Сюжет» и «Толока», а также участники вокальной студии «Шанс».

Волонтерский отряд Минского государственного областного колледжа 29 июня примет активное участие в Дне молодежи, который пройдет в Минском районе. Ребята проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи в экстренных ситуациях, представят флешмоб «За здоровый образ жизни! Присоединяйся!», окажут помощь в проведении конкурса «Автоледи» и праздничного концерта.

3 июля в Марьиногорском государственном ордена «Знак Почета» аграрно-техническом колледже имени В. Е. Лобанка пройдет конкурс плакатов, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. В этот день коллектив колледжа встретится с ветераном Великой Отечественной войны Владиславом Николаевичем Васильевым. Творческие коллективы учреждения, ставшие победителями и призерами республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі – 2019», примут участие в праздничном концерте, который пройдет в г. Марьина Горка.

Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей в этот день представит свою интерактивную площадку на празднике в районном центре. Здесь пройдут мастер-классы по изготовлению кисетов, цветов победы, мастер-класс по фуд-дизайну. На празднике будет работать полевая кухня, представлена выпечка из пряничного теста в форме звезд, голубей, журавлей и др.

29 июня учащиеся и педагоги Борисовского государственного колледжа примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику «Жертвам фашизма» и в праздничном шествии представителей трудовых коллективов Борисовщины. На тематических площадках развернется выставка «Мы за мир!», пройдут мастер-классы «Цветы Победы» и «Голуби мира», будет открыта фотозона «Солдатский городок». Образцовый коллектив эстрадной песни «Гасціна» колледжа примет участие в концерте «Родны мой горад, любоў мая».

3 июля на праздничной концертной молодежной площадке выступят хореаграфический коллектив «Блюз» и театр моды «Вдохновение». Учащиеся колледжа примут участие в районном конкурсе «Мисс Борисов», будет организована военная инсталляция «Привал».

Дети и учащиеся Минщины ежегодно принимают участие в памятных мероприятиях и патриотических акциях, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это дань памяти и уважения тем, кто отстоял независимость нашей Родины для нынешнего поколения юных белорусов.

Главное управление по образованию Минского облисполкома