Парад, салют и очень много музыки. Куда сходить в Минске 3 июля

Источник материала: Интерфакс

В середине недели грядет праздник – День Независимости. Этот день объявлен выходным, но сидеть дома вам не придется, ведь в Минске будет множество мероприятий на любой вкус.

Официальные мероприятия



Праздник начнется с шествия по проспекту Независимости до площади Победы с 10:00. У Дворца спорта будет проходить выставка ремесленников, праздничная ярмарка. Также здесь состоится международное состязание Minsk Strong Battle. Ну, и, конечно же, куда без музыки по всему городу.

Военный парад, а также театральное представление у обелиска "Минск – город-герой", начнутся в 21:00. Затем там же пройдет гала-концерт , который завершится салютом .

Празднества пройдут и во всех районах столицы.

Минский зоопарк



С 11:00 до 14:00 в Минском зоопарке будет много интересных мероприятий. Ярмарка ремесленников, кормление зубров и волков, концерт с участием фолк- поп группы "Ляльки Корпорейшн" и многое другое. Также будет работать фотозона в белорусском стиле.

Дворец спорта



Бесплатно послушать "Хор Турецкого" и женскую арт-группу SOPRANO можно будет в 19:30 в рамках мирового марафона "Песни Победы".

Костёл Святого Симеона и Святой Елены



В красном костеле в 20:15 все любители классической музыки смогут посетить концерт с участием высокопрофессиональных музыкантов Минского симфонического оркестра OLYMPIACLASSIC под управлением дирижера Михаила Снитко. Прозвучит самое известное произведение в истории музыки "Времена года" Антонио Вивальди и многое другое.

Ботанический сад



В Ботаническом саду 3 июля в рамках MuzzicLeto пройдет праздник цветения роз: вы сможете узнать все о розах, а также послушать арфу в разариуме и посмотреть выступление мажореток. Кроме того в Саду прозвучат вальсы, польки и марши Штрауса в исполнении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

Выставочный зал "LIBRA"



На проспекте Независимости 37 продолжается выставка работ Марка Шагала La Bible. Напоминаем, что серия впервые демонстрируется в Беларуси, на родине художника.

Планетарий



В обсерватории минского Планетария продолжается сезон наблюдений. При ясной безоблачной погоде днем и вечером можно посмотреть на небесные объекты через телескоп.

Художественная галерея Михаила Савицкого



Все неравнодушные к творчеству певицы Эми Уайнхаус, чьи предки родом из Беларуси , могут узнать больше о ее жизни и творчестве по-прежнему могут посетить выставку Еврейского музея Лондона. После успеха в Мельбурне, Брюсселе, Сан-Франциско и других городах мира, это будет первый и единственный показ “Эми Уайнхаус: Семейный портрет” в СНГ, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье Эми и другим владельцам.