Жертвами ракетных ударов Израиля по Сирии стали четыре человека - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Не менее четырех человек погибли, более 20 получили ранения в результате ракетного удара израильских ВВС по сирийской территории, сообщают СМИ Сирии.

Среди погибших - один ребенок, ранен 21 человек.

По сообщениям, в которых СМИ ссылаются на военные источники, израильские ракеты атаковали Сирию из воздушного пространства Ливана.

Как сообщалось, силы ПРО Сирии в ночь на понедельник были задействованы в отражении ракетного удара по окрестностям Дамаска и Хомса.

Израильские военные пока не комментируют эти данные.

ВВС Израиля периодически наносят удары по объектам в Сирии, на которых находятся поддерживающие Дамаск бойцы шиитского движения "Хезболла", а также иранские военные советники.