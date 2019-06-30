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Жертвами ракетных ударов Израиля по Сирии стали четыре человека - СМИ

01.07.2019 12:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Не менее четырех человек погибли, более 20 получили ранения в результате ракетного удара израильских ВВС по сирийской территории, сообщают СМИ Сирии.

Среди погибших - один ребенок, ранен 21 человек.

По сообщениям, в которых СМИ ссылаются на военные источники, израильские ракеты атаковали Сирию из воздушного пространства Ливана.

Как сообщалось, силы ПРО Сирии в ночь на понедельник были задействованы в отражении ракетного удара по окрестностям Дамаска и Хомса.

Израильские военные пока не комментируют эти данные.

ВВС Израиля периодически наносят удары по объектам в Сирии, на которых находятся поддерживающие Дамаск бойцы шиитского движения "Хезболла", а также иранские военные советники.

 
 
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Не менее четырех человек погибли, более 20 получили ранения в результате ракетного удара израильских ВВС по сирийской территории, сообщают СМИ Сирии. Среди...
 
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