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Европейские игры в цифрах: 4 медали Литвинчук, 39 языков в одной песне и ни одного допинг-скандала

01.07.2019 11:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Завершившиеся 30 июня II Европейские игры в Минске принесли много достижений и немного разочарований. В соревнованиях в течение 10 дней принимали участие более 4 000 спортсменов из 50 стран мира, которые выявляли сильнейших в 23 дисциплинах. Какие еще интересные цифры, круглые и не очень, принес мультиспортивный форум его организаторам участникам и болельщикам?

Европейские игры в цифрах: 4 медали Литвинчук, 39 языков в одной песне и ни одного допинг-скандала
В медальном зачете ожидаемо победила Россия, завоевавшая 109 медалей. На втором месте Беларусь (69 медалей, из которых 24 золотые), на третьем – Украина.

Белорусы на Европейских играх в Минске установили белорусский рекорд Евроигр по количеству наград. На I Европейских играх в Баку они завоевали 43 награды (10 + 11 + 22).

Еще один рекорд, установленный белорусами: количество медалей, завоеванных хозяевами Европейских игр. В Баку сборная Азербайджана завоевала 56 наград, в Минске сборная Беларуси – 69.

Больше всего медалей в составе белорусской команды выиграла Марина Литвинчук – четыре. Она выступала в гребле на байдарках и каноэ.

9-й результат сезона в мире показала на Европейских играх метательница копья Татьяна Холодович. Она завоевала золото в своей дисциплине с результатом 64,57 м. С 12-м результатом в мире (6,76) завершила свои соревнования по прыжкам в длину россиянка Елена Соколова, которая также победила в своей части соревнований.

Первая в истории олимпийского спорта пара мать и сын, уже выступавшие на ОИ-2016 в дуэте, завоевали награду и в Минске на Европейских играх. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани стали третьими в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м.

Всего медали Европейских игр в Минске завоевали представители 43 стран. Среди них – не только Россия, Беларусь, Украина и Грузия, но и такие государства как Сан-Марино (1 бронза), Черногория (1 серебро), Кипр (1 серебро), Люксембург (1 серебро и 2 бронзы) и Косово (1 золото, 1 серебро и 1 бронза).

В ходе Европейских игр в Минске не произошло ни одного допингового скандала.

На церемонии закрытия Европейских игр Uzari спел песню с использованием 39 языков.

В последнюю неделю Евроигр организаторы продавали гораздо больше билетов, чем в начале соревнований. По словам директора компании по реализации билетов Кирилла Сущинского, продажи на церемонию закрытия соревнований, например, в эти дни составляли по 1000 квитков в день.

За 15 дней действия безвизового режима во время Европейских игр Беларусь посетили 230 тысяч иностранцев.

Беларусь потратила на проведение Евроигр Br540 млн, в том числе из бюджета – Br266 млн. Такие цифры привел министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

По данным Минфина, под эгидой II Европейских игр дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры Беларуси к настоящему времени составили Br380 млн (70% в общем объеме финансирования). За счет бюджетных средств провели модернизацию, ремонт и оснащение 12 крупнейших спортивных объектов (в том числе Республиканского центра по гребным видам спорта, Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, стадиона "Динамо", комплексов "Минск-Арена", Palova Arena, "Чижовка-Арена", Дворца спорта и других), а также спортивных сооружений и общежитий Студенческой деревни.

Более 450 тыс. человек посетили фан-зоны, которые были организованы для болельщиков II Европейских игр.

Во время проведения II Европейских игр в Минске регистрировалось в два раза меньше преступлений, чем обычно происходит, согласно статистике.

 
Теги: Минск
 
 
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Завершившиеся 30 июня II Европейские игры в Минске принесли много достижений и немного разочарований. В соревнованиях в течение 10 дней принимали участие более 4 000...
 
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