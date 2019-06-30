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Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Канадой - Лукашенко

01.07.2019 11:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником - Днем Канады, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Рассчитываем на углубление сотрудничества в экономической, научно-технической сферах, по вопросам международной безопасности и устойчивого развития для уверенного будущего наших стран", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства отметил, что в последнее время белорусско-канадские отношения приобрели дополнительную положительную динамику благодаря большей открытости, отмене торговых ограничений и установлению продуктивных деловых и человеческих контактов.

Лукашенко пожелал Жюли Пейетт крепкого здоровья и профессиональных успехов, а также мира и благополучия дружественному канадскому народу.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником -...
 
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