|
Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Канадой - Лукашенко
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником - Днем Канады, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Рассчитываем на углубление сотрудничества в экономической, научно-технической сферах, по вопросам международной безопасности и устойчивого развития для уверенного будущего наших стран", - говорится в поздравлении президента.
Глава государства отметил, что в последнее время белорусско-канадские отношения приобрели дополнительную положительную динамику благодаря большей открытости, отмене торговых ограничений и установлению продуктивных деловых и человеческих контактов.
Лукашенко пожелал Жюли Пейетт крепкого здоровья и профессиональных успехов, а также мира и благополучия дружественному канадскому народу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)