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Введение в РФ ветсертификации молочной продукции не создаст проблем для белорусских предприятий - Минсельхозпрод

01.07.2019 11:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минсельхозпрод Беларуси не ожидает сложностей для белорусских предприятий в связи с введением ветсертификации молочной продукции в России с 1 июля текущего года.

"Мы не ожидаем каких-то сложностей, так как действующая в Беларуси государственная информационная система "AITS" интегрирована с российской "Меркурий", - заявили агентству "Интерфакс-Запад" в министерстве.

Там напомнили, что требования действующего в Беларуси законодательства распространяются на идентификацию, регистрацию и прослеживаемость сельскохозяйственных животных (стад) и продукции животного происхождения.

В декабре прошлого года белорусской и российской сторонами был подписан двухсторонний акт ввода в промышленную эксплуатацию интеграционного компонента, обеспечивающего взаимодействие ГИС "AITS" и ФГИС "Меркурий" в режиме формирования, передачи, приема и обработки электронных ветеринарных сопроводительных документов на отгружаемую в Российскую Федерацию молочную и мясную продукцию белорусского производства.

До подписания этого акта на протяжении полугода интеграция двух систем осуществлялась в "пилотном" режиме, а с 1 августа 2018 года работа по формированию электронных ветеринарных сопроводительных документов на молочную и мясную продукцию была переведена в штатный режим.

"При этом бумажный вариант ветсертификата не отменен и сопровождает каждую отгрузку (всего в рамках ЕАЭС их 4 различных формата). Выданный бумажный сертификат дополнительно содержит QR-код, считывая который любой из участников цепочки поставок может получать на экране единый электронный ветеринарный сертификат, содержащий данные об отгрузке, данные о каждом конкретном наименовании товара в отгружаемой партии, в том числе показатели качества и ветбезопасности", - отметили в Минсельхозпроде.

Там также рассказали, что сейчас активизирована работа по эксплуатации интеграционного компонента двух систем в обратном направлении - при передаче электронных ветеринарных сертификатов из ФГИС "Меркурий" в ГИС "AITS".

Как сообщалось, электронную ветеринарную сертификацию продукции животноводства Россельхознадзор продвигает с 2015 года после принятия закона о ветеринарии. Первоначально предполагалось, что "Меркурий" будет включать всю продукцию животноводства, в том числе и готовые изделия перерабатывающих производств. Этот механизм должен был заработать с 1 января 2018 года. Его введение Россельхознадзор связывает с необходимостью вывести с рынка фальсифицированную продукцию (большую часть которой он обнаружил в молочной сфере), а также наладить процесс прослеживаемости продукции "от фермы до прилавка".

Против электронной ветсертификации с самого начала выступили представители перерабатывающей, прежде всего молочной, отрасли РФ. В результате было принято решение перенести введение электронной ветсертификации на 1 июля 2018 года. Но и на этом противостояние "Меркурия" с переработчиками не завершилось. В результате срок был перенесен на 1 июля 2019 года.

Молоко и молочная продукция являются одной из ключевых позиций экспорта белорусского АПК. Согласно данным Белстата, по итогам 2018 года ее экспорт превысил $2 млрд (общий объем экспорта сельхозпродукции и продовольствия составил $5,2 млрд). Основным покупателем является Российская Федерация.

 
 
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Минсельхозпрод Беларуси не ожидает сложностей для белорусских предприятий в связи с введением ветсертификации молочной продукции в России с 1 июля текущего года....
 
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