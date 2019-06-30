Скидки в Минске в июле

Источник материала: Интерфакс

Стало известно, какие скидки предложат покупателям в июне главные торговые объекты столицы в июле.

ОАО "ЦУМ Минск":

18, 20, 25 июля – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

4, 11, 13, 27 июля – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июля – 20% (Акция "В ЦУМ без очередей").

ОАО "ГУМ":

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 июля – 25% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").

Каждый четверг июля – 27% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").

С 8 по 21 июля – до 40% на отдельные группы товаров (Акция "Жаркие скидки июля").

Для держателей дисконтных карт: 5, 12, 19, 26 июля – 27% в секциях непродовольственных товаров.

УП "Универмаг Беларусь":

9, 16, 23 июля – 25% на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные.

2-3 июля – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные (Акция "Незалежныя знiжкi").

29, 30, 31 июля – 30% на непродовольственные товары (28% на детскую одежду и обувь), 5% на продовольственные (Акция "День торговли").

Для держателей дисконтных карт: 4-7, 10-14, 17-21, 24-28 июля – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные.

ТД "На Немиге":

1, 2, 3, 4 июля – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные.

5, 6, 7 июля – 28% на непродовольственные, 5% на продовольственные.

с 9 июля - каждый вторник, среду, субботу – 2 % на непродовольственные, 5% на продовольственные.

Для держателей дисконтных карт: с 9 июля - каждый четверг и пятницу июля – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные.

УП "Кирмаш":

Каждую среду, пятницу и субботу июля – 25% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июля – 28% на непродовольственные товары.

ТЦ "Радзивиловский":

С 4 по 16 июля – до 50% на 350 наименований товаров.

30, 31 июля - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные.

Магазины Торгового центра "Столица":

20, 21 июля предложат скидки до 50%.

ОАО "Алеся":

ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35

Каждый вторник и пятницу июля – 20%.

С 1 по 31 июля – 20% при единовременной покупке свыше Br120.

ООО "Старт-Х":

ул. Долгобродская, 26

Каждую среду июля – 15%.

С 1 по 31 июля – до 30% на отдельные группы товаров.

ТООО "Северянка":

ул. Ангарская, 38

Каждый вторник, четверг и субботу июля – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО "Сандрик":

просп. газеты "Правда", 40

Каждый вторник июля – 15% на 15 групп товаров.

Весь июль - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО "1000 мелочей":

ул. Калинина, 1

4, 11, 18 июля – 17% на весь ассортимент.

25 июля – 20% на весь ассортимент.

С 1 по 31 июля – до 30% на отдельные группы товаров.

ОДО "Вероника":

ул. Притыцкого, 38

Весь июль – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.

ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня":

просп. Независимости, 131/1

10, 17, 24, 31 июля – 22%.

ТЗАО "Богатырь":

ул. Притыцкого, 32

Каждую среду, четверг июля – 15%.

ЗАО "Лянок":

просп. Независимости, 46

Каждую среду, субботу июля – 20%.

ТЗАО "Пальмира":

ул. Шугаева, 3/1

С 1 по 31 июля – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО "Сантехоборудование":

ул. Щербакова, 30

Каждый четверг июля – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

3 июля – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ООО "Детский мир":

Логойский тракт 25/1

10, 17, 24, 31 июля – 10%.

ЗАО "Фирменный обувной магазин "Луч":

ул. Кирова, 4

Весь июль – от 20 до 45% на отдельные группы товаров.

ОАО "Свiтанак":

пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т Дзержинского, 104А, пр-т Жукова, 44

20, 21 июля – 10% на весь ассортимент товаров.

22 июля – 17% на весь ассортимент товаров (Акция "Твой лучший понедельник").

30 июля – 25% на весь ассортимент товаров (Акция "Солнечный удар по ценам!").

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.