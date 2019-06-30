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Скидки в Минске в июле
Источник материала: Интерфакс
Стало известно, какие скидки предложат покупателям в июне главные торговые объекты столицы в июле.
ОАО "ЦУМ Минск":
18, 20, 25 июля – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
4, 11, 13, 27 июля – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июля – 20% (Акция "В ЦУМ без очередей").
ОАО "ГУМ":
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 июля – 25% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").
Каждый четверг июля – 27% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").
С 8 по 21 июля – до 40% на отдельные группы товаров (Акция "Жаркие скидки июля").
Для держателей дисконтных карт: 5, 12, 19, 26 июля – 27% в секциях непродовольственных товаров.
УП "Универмаг Беларусь":
9, 16, 23 июля – 25% на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные.
2-3 июля – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные (Акция "Незалежныя знiжкi").
29, 30, 31 июля – 30% на непродовольственные товары (28% на детскую одежду и обувь), 5% на продовольственные (Акция "День торговли").
Для держателей дисконтных карт: 4-7, 10-14, 17-21, 24-28 июля – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные.
ТД "На Немиге":
1, 2, 3, 4 июля – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные.
5, 6, 7 июля – 28% на непродовольственные, 5% на продовольственные.
с 9 июля - каждый вторник, среду, субботу – 2 % на непродовольственные, 5% на продовольственные.
Для держателей дисконтных карт: с 9 июля - каждый четверг и пятницу июля – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные.
УП "Кирмаш":
Каждую среду, пятницу и субботу июля – 25% на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июля – 28% на непродовольственные товары.
ТЦ "Радзивиловский":
С 4 по 16 июля – до 50% на 350 наименований товаров.
30, 31 июля - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные.
Магазины Торгового центра "Столица":
20, 21 июля предложат скидки до 50%.
ОАО "Алеся":
ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35
Каждый вторник и пятницу июля – 20%.
С 1 по 31 июля – 20% при единовременной покупке свыше Br120.
ООО "Старт-Х":
ул. Долгобродская, 26
Каждую среду июля – 15%.
С 1 по 31 июля – до 30% на отдельные группы товаров.
ТООО "Северянка":
ул. Ангарская, 38
Каждый вторник, четверг и субботу июля – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО "Сандрик":
просп. газеты "Правда", 40
Каждый вторник июля – 15% на 15 групп товаров.
Весь июль - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО "1000 мелочей":
ул. Калинина, 1
4, 11, 18 июля – 17% на весь ассортимент.
25 июля – 20% на весь ассортимент.
С 1 по 31 июля – до 30% на отдельные группы товаров.
ОДО "Вероника":
ул. Притыцкого, 38
Весь июль – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.
ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня":
просп. Независимости, 131/1
10, 17, 24, 31 июля – 22%.
ТЗАО "Богатырь":
ул. Притыцкого, 32
Каждую среду, четверг июля – 15%.
ЗАО "Лянок":
просп. Независимости, 46
Каждую среду, субботу июля – 20%.
ТЗАО "Пальмира":
ул. Шугаева, 3/1
С 1 по 31 июля – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО "Сантехоборудование":
ул. Щербакова, 30
Каждый четверг июля – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
3 июля – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ООО "Детский мир":
Логойский тракт 25/1
10, 17, 24, 31 июля – 10%.
ЗАО "Фирменный обувной магазин "Луч":
ул. Кирова, 4
Весь июль – от 20 до 45% на отдельные группы товаров.
ОАО "Свiтанак":
пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т Дзержинского, 104А, пр-т Жукова, 44
20, 21 июля – 10% на весь ассортимент товаров.
22 июля – 17% на весь ассортимент товаров (Акция "Твой лучший понедельник").
30 июля – 25% на весь ассортимент товаров (Акция "Солнечный удар по ценам!").
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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Стало известно, какие скидки предложат покупателям в июне главные торговые объекты столицы в июле. ОАО "ЦУМ Минск": 18, 20, 25 июля – 25% на непродовольственные товары, 5%...
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