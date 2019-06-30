ИНТЕРВЬЮ: Литва очень заинтересована в скорейшем подписании соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима

Источник материала: Интерфакс

Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас в интервью агентству "Интерфакс-Запад" о Белорусской АЭС, туризме и современной Литве.





- Господин посол, не так давно в Литве прошли президентские выборы – победил Гитанас Науседа. На Ваш взгляд, изменится ли позиция Литвы по Белорусской АЭС в связи со сменой литовского лидера?

- Недавно мы все посмотрели знаменитый сериал “Чернобыль”. Все еще раз вспомнили эту трагедию, произошедшую 33 года тому назад, которая коснулась нас всех. И естественно, никто не желает, чтобы это повторилось еще раз.

Международное сообщество тоже опасается такого мрачного сценария. Именно поэтому в этом году страны - члены Конвенции Эспо объявили, что площадка для строительства по соседству с Литвой Белорусской АЭС была выбрана с нарушением Конвенции.

Здесь надо понять, что речь идет даже не о безопасности Белорусской АЭС, а о самой площадке для строительства БелАЭС, которая была выбрана ненадлежащим образом.

В Литве, более того, не понимают, почему соседняя страна, которая все время подчеркивает добрососедские намерения, позволила строить такой опасный объект в 50 километрах от нашей столицы Вильнюса.

Изменится ли эта позиция с приходом нового президента нашей страны, покажет время.

- В одном из прежних интервью Вы сказали, что Литва в рамках ЕС содействует в облегчении визового режима для Беларуси. Это политика будет проводиться и дальше?

- Вы знаете, Литва как член Шенгенской зоны очень заинтересована в скорейшем подписании соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима. Это очень важно, потому что даст возможность упростить какие-то процедуры, и самое главное – произойдет снижение стоимости консульского сбора. Это важно еще и потому, что в самой Шенгенской зоне подготовлен новый Визовый кодекс. И нужно иметь в виду, что после вступления в силу нового кодекса стоимость консульского сбора увеличится до 80 евро для всех стран, которые не будут иметь соглашения об упрощении визового режима. Не хотелось бы попасть в ситуацию, когда новый Визовый кодекс вступит в силу, а соглашение с Беларусью еще нет.

- Больше ли стало ездить литовцев в Беларусь в последнее время?

- Да, литовцы приезжают в Беларусь. Этот поток, конечно, трудно сравнивать с потоком белорусов в Литву, но очевидно, что литовцы вашу страну любят. Особенно хорошо этому способствуют безвизовые схемы через минский аэропорт или на Августовский канал.

- Какие исторические места в Минске и других наших городах больше всего стали привлекать литовцев и почему?

- Мне кажется, что больше всего литовцев привлекает наследие Великого Княжества Литовского, которое находится на территории современной Беларуси. Это конечно Несвиж, Мир, Новогрудок, Лида, Крэва, литовские поселки в Рымдюнах, Гервятах, Пелесе.

- Вы как-то сказали про ностальгический туризм в Беларусь: "Мы же помним, как тут было в советское время, и вот прошло 20-30 лет и любопытно становится "а что там сейчас?" Молодое поколение тоже интересуется — ведь эта "терра инкогнита" для них - другой мир. Полчаса на автобусе - и ты в другой стране, люди открывают для себя Беларусь. Что вкладывают старшее и молодое поколения Литвы в выражение ностальгический туризм?

- У молодого поколения, скорее всего, ностальгического туризма не существует. Для молодежи Литвы Беларусь часто, как я и говорил, “терра инкогнита”, другой мир. Мне кажется, старшее поколение на Беларусь смотрит более ностальгическим взглядом. Ведь раньше они сюда чаще ездили. Им интересно, как изменилась страна. Они все еще могут найти многое, что им напоминает молодость.

- Какие белорусские памятные места в Беларуси для Вас наиболее важны? Хатынь? Чернобыльская зона? Памятники погибшим солдатам и простым мирным людям, пострадавшим во Второй мировой войне?

- Особенно боль чувствуется, конечно, в Хатыни. Но туда лучше ехать одному. И Вы понимаете, по каким причинам. Там размышляешь о смысле жизни, о недопустимости чего-то подобного. А вот какие-то общественные мероприятия в таких местах лично я не люблю. В таких местах надо быть самим собой.

- Господин посол, в Беларуси многих интересует, как меняется современная Литва?

- Идет естественный отток из деревень в города. Меняется структура самой экономики, как и структура литовской деревни. Да, у нас встречаются пустующие деревни, в которых живут несколько стариков и стоят пустые дома. Но хочу напомнить, что у нас в свое время прошла земельная реформа, во время которой земля была возвращена ее собственникам. И уже много лет в Литве другой тип хозяйствования на земле. Это частные хозяйства, фермерство. Кардинально изменилась как структура экономики, так и структура хозяйствования на земле.

У нас сейчас идет процесс консолидации. Всем понятно, что мелкие фермеры не могут конкурировать с крупными предприятиями, поэтому наши фермеры объединяются. Этот процесс меняет облик литовской деревни физически, как может и должно выглядеть современное производство.

Ведь сейчас необязательно иметь много работников на селе. Современный трактор делает то, что раньше делала половина деревни. Как это ни грустно, численность работников на земле сокращается. Этим людям надо найти работу и не держать их в экономике искусственным путем. А так как у нас частные фермерские хозяйства, никто не будет набирать ради "галочки" работников себе в убыток.

Но надо думать о людях, которым надо кормить свои семьи и просто жить, а не выживать. Это процесс очень непростой. Наверное, в связи с тем, что у нас менялась структура экономики, перед нами вставали миграционные вызовы, эволюционировала структура занятости населения.

Советский период, когда на селе производилась четверть всего валового продукта Литвы, ушел в безвозвратное прошлое. Теперь эту четверть валового продукта производят 2 или 3 процента трудоспособного населения. В короткое время перемен с такими вызовами очень непросто справиться.

- Глубинка литовская и глубинка белорусская. Чем они похожи и чем отличаются друг от друга?

- Сложно ответить на этот вопрос. Глубинку уже особенно и глубинкой не назовешь. У нас много лет назад стала развиваться другая, отличная от советской экономика. Везде есть современные средства связи. И так далее, и тому подобное. У нас стало стильно, комфортно приезжать в любую точку страны и работать там. К примеру, мобильная связь в Литве – одна из лучших в Европе.

При этом должен сказать, что я не совсем понимаю это выражение "глубинка". Главное, чтобы люди были мобильными, современными и энергичными. Они прекрасно чувствуют себя вне городов. Сейчас у нас идет процесс консолидации, и уже невооруженным взглядом видно, как выглядит современное литовское село. Ну вот как найти глубинку, к примеру, в Германии? То же самое и у нас.

- Можете рассказать, как традиционно строится Ваш рабочий день?

- Обычный рабочий день государственного служащего - много офисной работы, заседаний и встреч. Единственное отличие – публичные мероприятия, визиты официальных делегаций. Это, как правило, выходит из рамок рабочей недели. Вечера и выходные иногда самое интенсивное рабочее время для меня.

- Рано или поздно Вы уедете из Беларуси на другое место работы. Будете скучать по нашей стране?

- Конечно. Я же здесь встретил много прекрасных людей, моя работа и жизнь здесь мне не пожалела самых разных впечатлений. Уверен, что часть меня останется здесь.

Беседовал Александр Коктыш