Источник материала: Интерфакс

Договоры, протоколы о намерениях и соглашения на общую сумму более $170 млн подписаны на инвестиционном форуме "Мельница успеха" в Могилеве, сообщили в Могилевском облисполкоме.

"Их реализация обеспечит создание свыше 650 новых рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте исполкома.

Там также напоминается, что в прошлом году сумма по всем подписанным на "Мельнице успеха" документам была $70 млн.

Как рассказали в исполкоме, во время центрального события форума - пленарного заседания - состоялось заверение 11 документов, "которые способствуют развитию деловых связей между странами и открывают новые возможности для привлечения инвестиций в экономику Могилевской области".

В частности, подписаны два инвестиционных договора: между Республикой Беларусь и ООО "БР-Вуд" о реализации проекта по организации нового лесопильного и пеллетного производства, а также между Республикой Беларусь и ЧПУП "Газосиликат Люкс" о строительстве медицинского центра по ул. Белыницкого-Бирули в Могилеве.

Кроме того, заверено семь протоколов о намерениях. Среди них протоколы по созданию производства зерна и беконной свинины в Кричевском районе, древесного угля в Костюковичах, строительству нового многоквартирного жилого комплекса, а также многофункционального центра в Могилеве, технологического парка в Бобруйске.

На секциях письменно скрепили еще ряд документов. В частности, был заверен план совместных действий по развитию белорусско-индийского сотрудничества на 2019-2020 годы.

Как сообщалось, XI Международный инвестиционный форум "Мельница успеха" проходил в Могилеве 28-29 июня, он около 500 участников из 20 стран.

Организатором форума выступил Могилевский областной исполнительный комитет совместно с ОАО "Могилевское агентство регионального развития".