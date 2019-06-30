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КГК выяснит ситуацию с навязыванием услуг страхования при получении кредитов

01.07.2019 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

КГК выяснит ситуацию с навязыванием услуг страхования при получении кредитов

фото: afpcbarnaul.ru

Ведомство предлагает гражданам высказаться на эту тему, пройдя опрос на сайте Комитета госконтроля.

Комитет государственного контроля приглашает жителей Беларуси принять участие в опросе на тему «Оформление договоров добровольного страхования при получении банковских услуг», который проводится на интернет-сайте ведомства. 

Результаты контрольно-аналитических мероприятий свидетельствуют о том, что в деятельности страховых организаций и страховых агентов есть нарушения и недоработки, вызывающие обоснованные нарекания граждан, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля. 

Ведомство приводит пример: жителю Минска при заключении кредитного договора в банке на сумму 15 тыс.  рублей в пакет документов вложили договор добровольного страхования медицинских расходов. Страховой взнос в размере 406 рублей банк включил в сумму выдаваемого кредита. Расторгнуть договор страхования в банке отказались: клиенту пояснили, что сделать это можно только в страховой компании. Таким образом, для подачи заявления о расторжении договора страхования ему пришлось ехать к страховщику, а затем в другой банк за получением части страхового взноса (за вычетом расходов страховой компании). 

С аналогичными ситуациями сталкиваются и другие клиенты банков. 

Цель опроса – изучение мнения граждан о качестве оказываемых страховых услуг и выработка предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Респондентам предлагается ответить на 7 вопросов, в том числе о добровольности заключения договора страхования при получении банковских услуг, возможности выбора страховой компании, полноте информирования об условиях страхования и расторжения договора и др.

Опрос проводится на сайте ведомства с 1 по 31  июля 2019 года.  

 
Теги: Минск
 
 
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Ведомство предлагает гражданам высказаться на эту тему, пройдя опрос на сайте Комитета госконтроля.
 
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