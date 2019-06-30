|
КГК выяснит ситуацию с навязыванием услуг страхования при получении кредитов
01.07.2019 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: afpcbarnaul.ru
Ведомство предлагает гражданам высказаться на эту тему, пройдя опрос на сайте Комитета госконтроля.
Комитет государственного контроля приглашает жителей Беларуси принять участие в опросе на тему «Оформление договоров добровольного страхования при получении банковских услуг», который проводится на интернет-сайте ведомства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомство предлагает гражданам высказаться на эту тему, пройдя опрос на сайте Комитета госконтроля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)