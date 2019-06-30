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Председатель райисполкома наградил тружеников ОАО «Хотимский Технокомплекс»
01.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
С такими словами обратился председатель райисполкома Дмитрий Рубан к труженикам хозяйства, занятым на заготовке кормов. Владимир Азаренко, Юрий Терновский, Владимир Москалев – что не имя, то профессионал в своем деле, на которых держится сельхозпредприятие.
Отдельные слова благодарности глава района и председатель районного объединения профсоюзов Валентина Войтенко выразили диспетчеру Валентине Полунченко, кандидатуру которой коллектив выдвинул для награждения. Имея огромный опыт работы в этом хозяйстве в качестве главного агронома, она не просто технический исполнитель, но и советчик, и непререкаемый авторитет для механизаторов.
Дмитрий Рубан поблагодарил их за успешную работу на заготовке кормов, вручил каждому Благодарственное письмо райисполкома и ценный подарок.
С такими словами обратился председатель райисполкома Дмитрий Рубан к труженикам хозяйства, занятым на заготовке кормов. Владимир Азаренко, Юрий Терновский, Владимир Москалев – что не имя, то профессионал в своем деле, на которых держится сельхозпредприятие.
Отдельные слова благодарности глава района и председатель районного объединения профсоюзов Валентина Войтенко выразили диспетчеру Валентине Полунченко, кандидатуру которой коллектив выдвинул для награждения. Имея огромный опыт работы в этом хозяйстве в качестве главного агронома, она не просто технический исполнитель, но и советчик, и непререкаемый авторитет для механизаторов.
Дмитрий Рубан поблагодарил их за успешную работу на заготовке кормов, вручил каждому Благодарственное письмо райисполкома и ценный подарок.
Александр Лейчинский
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С такими словами обратился председатель райисполкома Дмитрий Рубан к труженикам хозяйства, занятым на заготовке кормов. Владимир Азаренко, Юрий Терновский,...
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